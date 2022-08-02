За сутки оккупанты выпустили восемь ракет по Луганской области, ВСУ отбили семь попыток штурма – глава ОВА

"За 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара – всего выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам", – написал Гайдай.
Также, по его информации, россияне семь раз использовали артиллерийскую поддержку, дважды использовали минометы, привлекали танки.
"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь к городу проходит через крепкую оборону ВСУ на луганской земле", – написал Гайдай.
Он отметил, что после нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление. За прошедшие сутки украинские бойцы отразили семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал Гайдай 1 августа.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.