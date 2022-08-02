За сутки оккупанты выпустили восемь ракет по Луганской области, ВСУ отбили семь попыток штурма – глава ОВА

За сутки украинские военные отразили семь попыток штурма в Луганской области, сообщил глава ОВА Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"За 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара – всего выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам", – написал Гайдай.

Также, по его информации, россияне семь раз использовали артиллерийскую поддержку, дважды использовали минометы, привлекали танки.

"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь к городу проходит через крепкую оборону ВСУ на луганской земле", – написал Гайдай.

Он отметил, что после нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление. За прошедшие сутки украинские бойцы отразили семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.

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