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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты выпустили восемь ракет по Луганской области, ВСУ отбили семь попыток штурма – глава ОВА

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За сутки украинские военные отразили семь попыток штурма в Луганской области, сообщил глава ОВА
За сутки украинские военные отразили семь попыток штурма в Луганской области, сообщил глава ОВА
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

За минувшие сутки 1 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по населенным пунктам Луганской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"За 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара – всего выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам", – написал Гайдай.

Также, по его информации, россияне семь раз использовали артиллерийскую поддержку, дважды использовали минометы, привлекали танки.

"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь к городу проходит через крепкую оборону ВСУ на луганской земле", – написал Гайдай.

Он отметил, что после нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление. За прошедшие сутки украинские бойцы отразили семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал Гайдай 1 августа.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Теги: Луганская область, штурм, Попасная, артиллерия, Сергей Гайдай, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Бахмут
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