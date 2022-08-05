Херсонского коллаборанта Сальдо вывезли в Крым, он в коме – росСМИ

РБК цитирует сообщение российского пропагандистского телеканала RT (заблокирован на территории Украины), где, ссылаясь на источник в "администрации" региона, рассказали, что врачи ввели Сальдо в медикаментозную кому, а его состояние оценивается как средне тяжелое.
Telegram-канал Baza 5 августа пишет, что Сальдо могли отравить, а его состояние оценивается как чрезвычайно тяжелое.
Пациента, по данным Baza, переправили в одну из больниц оккупированного Крыма, где его состояние ухудшилось. Коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Теперь Сальдо планируют спецбортом отправить из Крыма в Москву.
В то же время в Telegram-канале Сальдо 5 августа появилась публикация, где от его лица сообщается, что "губернатор" прошел медобследование и в целом чувствует себя хорошо, а ухудшение состояния связано с перенесенным COVID-19.
4 августа Сальдо заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву, так как после оперативно проведенного обследования врачи настояли на его немедленной госпитализации.
16 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уже сообщал о вероятном отравлении Сальдо. По версии депутата, это могло сделать ФСБ РФ, так как накануне "губернатор" пил переданный из Москвы коньяк.
Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год, потом стал нардепом от Партии регионов. В 2020-м проиграл выборы мэра нардепу от группы "За майбутнє!" Игорю Колыхаеву, после чего возглавил фракцию "Блок Владимира Сальдо" в Херсонском горсовете.
В марте 2022 года Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения за мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность "Блока Владимира Сальдо" в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.
3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.
Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области Сергей Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".
8 июля Центр национального сопротивления Украины сообщал, что Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения Елисеева "главой правительства". По информации ЦНС, Сальдо выполняет лишь представительские функции, а у его заместителей провели обыски.