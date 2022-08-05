Херсонского коллаборанта Сальдо вывезли в Крым, он в коме – росСМИ

РосСМИ пишут, что Сальдо в коме, но в его Telegram одновременно с этим кто-то публикует посты Фото: Владимир Сальдо / Facebook

РБК цитирует сообщение российского пропагандистского телеканала RT (заблокирован на территории Украины), где, ссылаясь на источник в "администрации" региона, рассказали, что врачи ввели Сальдо в медикаментозную кому, а его состояние оценивается как средне тяжелое.

Telegram-канал Baza 5 августа пишет, что Сальдо могли отравить, а его состояние оценивается как чрезвычайно тяжелое.

Пациента, по данным Baza, переправили в одну из больниц оккупированного Крыма, где его состояние ухудшилось. Коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Теперь Сальдо планируют спецбортом отправить из Крыма в Москву.

В то же время в Telegram-канале Сальдо 5 августа появилась публикация, где от его лица сообщается, что "губернатор" прошел медобследование и в целом чувствует себя хорошо, а ухудшение состояния связано с перенесенным COVID-19.

4 августа Сальдо заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву, так как после оперативно проведенного обследования врачи настояли на его немедленной госпитализации.

16 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уже сообщал о вероятном отравлении Сальдо. По версии депутата, это могло сделать ФСБ РФ, так как накануне "губернатор" пил переданный из Москвы коньяк.