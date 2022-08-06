В Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской общины

Отмечается, что вооруженные военные РФ забрали Пелешок из ее дома.
Также они выкрали водителя сельсовета с его рабочего места, но впоследствии отпустили.
В настоящее время местонахождение Елены Пелешок неизвестно.
2 августа Пелешок писала в Facebook, что не намерена выезжать с оккупированной территории, так как ее помощь нужна людям, но "вынуждена была отправить детей, потому что мне угрожали, что я их больше не увижу".
"Я была и остаюсь патриотом своего государства. Мы живем на своей земле! На месте останемся до последнего. Сельская местность очень отличается от города и нуждается в постоянном контроле и помощи", – отмечала она.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
По информации Херсонской ОВА на 25 июля, подтверждено, что в заложниках у оккупантов в регионе находятся не менее 363 украинцев. В администрации считают, что их значительно больше.