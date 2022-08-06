В Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской общины

Отмечается, что вооруженные военные РФ забрали Пелешок из ее дома.

Также они выкрали водителя сельсовета с его рабочего места, но впоследствии отпустили.

В настоящее время местонахождение Елены Пелешок неизвестно.

2 августа Пелешок писала в Facebook, что не намерена выезжать с оккупированной территории, так как ее помощь нужна людям, но "вынуждена была отправить детей, потому что мне угрожали, что я их больше не увижу".

"Я была и остаюсь патриотом своего государства. Мы живем на своей земле! На месте останемся до последнего. Сельская местность очень отличается от города и нуждается в постоянном контроле и помощи", – отмечала она.