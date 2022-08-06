ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской общины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях
Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях
Фото: EPA

Российские оккупанты 5 августа похитили главу Зеленоподской сельской территориальной общины Каховского района Елену Пелешок. Об этом сообщила пресс-служба Каховской территориальной общины.

Отмечается, что вооруженные военные РФ забрали Пелешок из ее дома.

Также они выкрали водителя сельсовета с его рабочего места, но впоследствии отпустили.

В настоящее время местонахождение Елены Пелешок неизвестно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Bij17xordYnJTxzvamJwk2Lp7z7mPDCvZ7QvyuF8Ku6aJ2F8g6xHc1xQxbeY7ni8l&id=100064772648646

2 августа Пелешок писала в Facebook, что не намерена выезжать с оккупированной территории, так как ее помощь нужна людям, но "вынуждена была отправить детей, потому что мне угрожали, что я их больше не увижу".

"Я была и остаюсь патриотом своего государства. Мы живем на своей земле! На месте останемся до последнего. Сельская местность очень отличается от города и нуждается в постоянном контроле и помощи", – отмечала она.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

По информации Херсонской ОВА на 25 июля, подтверждено, что в заложниках у оккупантов в регионе находятся не менее 363 украинцев. В администрации считают, что их значительно больше.

Теги: захват, оккупация, Херсонская область, похищение, заложники, плен, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (210285)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (166691)
3
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (91926)
4
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (52914)
5
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (38687)
6
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (20364)
7
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки (19829)
8
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (17561)
 
 
 
 