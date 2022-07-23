Российские военные похитили замглавы Пенсионного фонда Херсонской области и его семью – родственница

Барчук пропал 18 июля, с тех пор с ним нет связи Фото: Nadiia Dehtiarenko / Facebook

"В понедельник 18 июля по месту его прописки (в Херсоне) был произведен обыск неизвестными людьми с оружием, похищены личные вещи. С тех пор с Сергеем нет связи", – написала она 21 июля.

В комментарии Общественному Дехтяренко уточнила, что неизвестные люди в масках и с оружием "искали компромат". "Из этого можно заключить, что он находится под арестом новой власти", – сказала она.

22 июля Дехтяренко рассказала в Facebook, что оккупанты захватили еще четырех человек.

По ее словам, Барчук с начала оккупации региона по просьбе своего руководства спрятал в доме компьютеры, являющиеся собственностью Пенсионного фонда Украины – в них хранилась частная информация украинских граждан.

"Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники", – написала Дехтяренко.

По ее словам, российские оккупанты также украли автомобиль ее отца.

"Уже второй день моих близких держат в бесчеловечных условиях без пищи и воды. Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ – угрозы оружием", – подчеркнула Дехтяренко.

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