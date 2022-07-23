ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные похитили замглавы Пенсионного фонда Херсонской области и его семью – родственница

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Барчук пропал 18 июля, с тех пор с ним нет связи
Барчук пропал 18 июля, с тех пор с ним нет связи
Фото: Nadiia Dehtiarenko / Facebook

В Херсоне российские оккупанты выкрали заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области, а позднее – его родственников. Об этом его двоюродная сестра Надежда Дехтяренко сообщила в Facebook.

"В понедельник 18 июля по месту его прописки (в Херсоне) был произведен обыск неизвестными людьми с оружием, похищены личные вещи. С тех пор с Сергеем нет связи", – написала она 21 июля.

https://www.facebook.com/nadezhda.barchuk/posts/pfbid02Zbr7RhRtGAQpMA6v9Umw7CiNQVzRutXRr4Ehb4GGtq47n3A7WyJvmxe7ygXbDtJSl

В комментарии Общественному Дехтяренко уточнила, что неизвестные люди в масках и с оружием "искали компромат". "Из этого можно заключить, что он находится под арестом новой власти", – сказала она. 

22 июля Дехтяренко рассказала в Facebook, что оккупанты захватили еще четырех человек.

По ее словам, Барчук с начала оккупации региона по просьбе своего руководства спрятал в доме компьютеры, являющиеся собственностью Пенсионного фонда Украины – в них хранилась частная информация украинских граждан. 

"Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники", – написала Дехтяренко.

По ее словам, российские оккупанты также украли автомобиль ее отца.

"Уже второй день моих близких держат в бесчеловечных условиях без пищи и воды. Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ – угрозы оружием", – подчеркнула Дехтяренко.

https://www.facebook.com/nadezhda.barchuk/posts/pfbid09AdSEu8iEuNeTt3qFGq7QkxTHdXxkk3WLWoG48DZdFAj4A8cbvSE4wM2WHhRd4vBl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой на 6 июля, за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек306 человек уже освобождены из плена.

Теги: Херсон, захват, оккупация, похищение, Пенсионный фонд, плен, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (306534)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (245698)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (104099)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (78250)
5
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (43875)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (38494)
7
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (36082)
8
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (30292)
 
 
 
 