Российские военные похитили замглавы Пенсионного фонда Херсонской области и его семью – родственница

"В понедельник 18 июля по месту его прописки (в Херсоне) был произведен обыск неизвестными людьми с оружием, похищены личные вещи. С тех пор с Сергеем нет связи", – написала она 21 июля.
В комментарии Общественному Дехтяренко уточнила, что неизвестные люди в масках и с оружием "искали компромат". "Из этого можно заключить, что он находится под арестом новой власти", – сказала она.
22 июля Дехтяренко рассказала в Facebook, что оккупанты захватили еще четырех человек.
По ее словам, Барчук с начала оккупации региона по просьбе своего руководства спрятал в доме компьютеры, являющиеся собственностью Пенсионного фонда Украины – в них хранилась частная информация украинских граждан.
"Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники", – написала Дехтяренко.
По ее словам, российские оккупанты также украли автомобиль ее отца.
"Уже второй день моих близких держат в бесчеловечных условиях без пищи и воды. Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ – угрозы оружием", – подчеркнула Дехтяренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой на 6 июля, за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек, 306 человек уже освобождены из плена.