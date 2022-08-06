В оккупированной Новой Каховке тяжело ранили коллаборанта, назначенного "замглавы администрации" – росСМИ

Ссылаясь на собственные источники, пропагандисты утверждают, что на Гуру совершено покушение и он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"РИА Новости" опубликовало видео, снятое возле дома, где стреляли в коллаборанта.
Предполагается, что в Гуру стреляли из пистолета Макарова.
По данным украинского издания "Факты", Гура скончался по пути в оккупированный Крым, где его собирались лечить.
До полномасштабной войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской территориальной общины, после вторжения перешел на сторону оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 августа российские СМИ сообщали о плохом состоянии назначенного российскими оккупационными властями "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо. По данным РБК, он находится в больнице на территории временно оккупированного Крыма, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По одной из версий, коллаборанта отравили.
4 августа Сальдо заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву, так как после оперативно проведенного обследования врачи настояли на его немедленной госпитализации.