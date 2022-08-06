В оккупированной Новой Каховке тяжело ранили коллаборанта, назначенного "замглавы администрации" – росСМИ

До полномасштабной войны Гура был старостой Фото: Виталий Гура / Fаcebook

Ссылаясь на собственные источники, пропагандисты утверждают, что на Гуру совершено покушение и он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"РИА Новости" опубликовало видео, снятое возле дома, где стреляли в коллаборанта.

Предполагается, что в Гуру стреляли из пистолета Макарова.

По данным украинского издания "Факты", Гура скончался по пути в оккупированный Крым, где его собирались лечить.

До полномасштабной войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской территориальной общины, после вторжения перешел на сторону оккупантов.

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