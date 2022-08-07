Нардеп-коллаборант Ковалев заставляет аграриев Херсонской области платить "налоги" РФ – Херсонская ОВА

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной (военной) администрации, опубликованном в Facebook 6 августа.

"Коллаборант Алексей Ковалев, назначенный оккупационными властями так называемым министром аграрной политики Херсонской области, заставляет местных аграриев регистрироваться и платить "налоги" по российскому законодательству", – говорится в сообщении.

"Должность" в оккупационном органе Ковалев получил в начале июля. Перед этим, 22 июня, в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб.

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество нардепа наложен арест.