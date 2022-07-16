Активы, счета, "4 канал". Суд арестовал имущество нардепа Ковалева для конфискации в пользу государства – ГБР

"По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета", – говорится в релизе.
Общая стоимость корпоративных прав – 4,7 млн грн.
Среди активов, арестованных судом есть телерадиокомпания "Интеррадио, это украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", добавили в ГБР.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля в ГБР сообщили, что нардепа заочно арестовали и объявили в розыск.
Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции. 9 июля его исключили из налогового комитета Рады.
8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.
22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".
4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.