Активы, счета, "4 канал". Суд арестовал имущество нардепа Ковалева для конфискации в пользу государства – ГБР

Ковалева подозревают в госизмене и пособничестве оккупантам. Он объявлен в розыск Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

"По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета", – говорится в релизе.

Общая стоимость корпоративных прав – 4,7 млн грн.

Среди активов, арестованных судом есть телерадиокомпания "Интеррадио, это украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", добавили в ГБР.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля в ГБР сообщили, что нардепа заочно арестовали и объявили в розыск.