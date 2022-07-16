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Активы, счета, "4 канал". Суд арестовал имущество нардепа Ковалева для конфискации в пользу государства – ГБР

Ковалева подозревают в госизмене и пособничестве оккупантам. Он объявлен в розыск
Ковалева подозревают в госизмене и пособничестве оккупантам. Он объявлен в розыск
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Суд арестовал имущество исключенного из партии и фракции "Слуга народа" народного депутата Алексея Ковалева. Об этом пресс-служба Госбюро расследований проинформировала 16 июля.

"По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета", – говорится в релизе. 

Общая стоимость корпоративных прав – 4,7 млн грн. 

Среди активов, арестованных судом есть телерадиокомпания "Интеррадио, это украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", добавили в ГБР. 

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля в ГБР сообщили, что нардепа заочно арестовали и объявили в розыск

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции. 9 июля его исключили из налогового комитета Рады

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: арест, Херсонская область, госизмена, ГБР, нардеп Алексей Ковалев, коллаборационизм
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