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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд передал в управление АРМА несколько гостиниц в Одессе, владельцами которых являются россияне

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По данным местных СМИ, суд арестовал и передал АРМА четыре отеля в Одессе, в том числе "Центральный"
По данным местных СМИ, суд арестовал и передал АРМА четыре отеля в Одессе, в том числе "Центральный"
Фото: pushkinska.net

30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) отельный комплекс "Аркадия" в Одессе. Определение суда было обнародовано в Едином реестре судебных решений 8 июля.

Согласно материалам суда, отель принадлежит трем гражданам России (их имена в определении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования. 

"Таким образом, средства полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц могут выводиться на подконтрольные оффшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в РФ, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата. власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в определении. 

Следователь, согласно документу, заявлял, что этот отельный комплекс может быть принудительно изъят по закон о конфискации имущества России и ее резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей. 

Также согласно решению Печерского суда, опубликованного в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передан отель "Центральный". Судя по документу, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом "Аркадия". 

Арест наложен еще на два отеля – "Моцарт" и "Одесса", сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, местное издание УСИ

"Правоохранители установили, что в Одессе работает 4 отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности", – отмечается в публикации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, арест, отель, война России против Украины, активы, ЕРДР, финансирование, конфискация, АРМА, гостиница
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