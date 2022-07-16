Суд передал в управление АРМА несколько гостиниц в Одессе, владельцами которых являются россияне

По данным местных СМИ, суд арестовал и передал АРМА четыре отеля в Одессе, в том числе "Центральный" Фото: pushkinska.net

Согласно материалам суда, отель принадлежит трем гражданам России (их имена в определении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования.

"Таким образом, средства полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц могут выводиться на подконтрольные оффшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в РФ, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата. власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в определении.

Следователь, согласно документу, заявлял, что этот отельный комплекс может быть принудительно изъят по закон о конфискации имущества России и ее резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.

Также согласно решению Печерского суда, опубликованного в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передан отель "Центральный". Судя по документу, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом "Аркадия".

Арест наложен еще на два отеля – "Моцарт" и "Одесса", сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, местное издание УСИ.

"Правоохранители установили, что в Одессе работает 4 отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности", – отмечается в публикации.