ГБР проводит обыски на "4 канале" нардепа Ковалева, подозреваемого в госизмене. Корпоративные права канала будут переданы АРМА

"Сотрудники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору [нардепу Алексею Ковалеву]. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", – говорится в релизе.

Корпоративные права на канал будут переданы Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили в бюро.

16 июля в ГБР информировали, что суд наложил арест на имущество Ковалева, среди арестованных активов есть телерадиокомпания "Интеррадио", это "4 канал".