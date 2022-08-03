ГБР проводит обыски на "4 канале" нардепа Ковалева, подозреваемого в госизмене. Корпоративные права канала будут переданы АРМА

"Сотрудники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору [нардепу Алексею Ковалеву]. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", – говорится в релизе.
Корпоративные права на канал будут переданы Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили в бюро.
16 июля в ГБР информировали, что суд наложил арест на имущество Ковалева, среди арестованных активов есть телерадиокомпания "Интеррадио", это "4 канал".
Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.
22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".
4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск.