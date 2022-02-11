Нацсовет проверит шесть телеканалов из-за распространения ими сведений государственной тайны

Речь идет об "Украине", "5 канале, "Прямом", "Украине 24", "Эспресо" и "4 канале".

Члены Нацсовета заявили, что проверки предназначены для защиты интересов государства во время угрозы российской агрессии, в то же время общество имеет право на получение важной информации.

"По результатам проверок обсудим вопрос, как сделать так, чтобы документы "совершенно секретно" оставались совершенно секретными, при этом общество должно получать свою дозу информации о происходящем", – прокомментировала глава регулятора Ольга Герасимьюк.

18–19 ноября 2021 года телеканалы показали письмо бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы от 22 июня и отчет начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка о проведении спецоперации "Авеню".

Нацсовет направил запрос начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и тот подтвердил, что обнародованные документы содержат сведения государственной тайны. В пресс-службе регулятора заявили, что показ в эфире телеканалов письма и отчета "имеет признаки нарушения требований абз. 2 ч. 3 ст. 6 и п. "а" ч. 1 ст. 59 закона Украины о телевидении и радиовещании.

Внеплановые безвыездные проверки будут проведены с 25 февраля по 12 марта.

Журналистка Янина Соколова 18 ноября 2021 года опубликовала в Facebook документы о подготовке спецоперации под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", в частности – о переносе ее финального этапа после решения "высшего военно-политического руководства" Украины.