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Нацсовет проверит шесть телеканалов из-за распространения ими сведений государственной тайны

Нацсовет проведет проверки с 25 февраля по 12 марта
Нацсовет проведет проверки с 25 февраля по 12 марта
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля назначил внеплановые проверки шести общенациональным телеканалам из-за распространения ими сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет об "Украине", "5 канале, "Прямом", "Украине 24", "Эспресо" и "4 канале".

Члены Нацсовета заявили, что проверки предназначены для защиты интересов государства во время угрозы российской агрессии, в то же время общество имеет право на получение важной информации.

"По результатам проверок обсудим вопрос, как сделать так, чтобы документы "совершенно секретно" оставались совершенно секретными, при этом общество должно получать свою дозу информации о происходящем", – прокомментировала глава регулятора Ольга Герасимьюк.

18–19 ноября 2021 года телеканалы показали письмо бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы от 22 июня и отчет начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка о проведении спецоперации "Авеню". 

Нацсовет направил запрос начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и тот подтвердил, что обнародованные документы содержат сведения государственной тайны. В пресс-службе регулятора заявили, что показ в эфире телеканалов письма и отчета "имеет признаки нарушения требований абз. 2 ч. 3 ст. 6 и п. "а" ч. 1 ст. 59 закона Украины о телевидении и радиовещании.

Внеплановые безвыездные проверки будут проведены с 25 февраля по 12 марта.

Журналистка Янина Соколова 18 ноября 2021 года опубликовала в Facebook документы о подготовке спецоперации под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", в частности – о переносе ее финального этапа после решения "высшего военно-политического руководства" Украины.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Нынешний начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Расследователи подтвердили, что прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля 2020 года, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала. Он рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позже заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Теги: Украина, 5 канал, боевики, Ольга Герасимьюк, Минобороны, Вагнер, Янина Соколова, Прямий, Василий Бурба, нарушение, ЧВК, Кирилл Буданов, Украина 24, 4 канал
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