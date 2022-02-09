"Был звонок белорусам. Я знаю, кто его сделал". Бурба рассказал, как в Украине "слили" спецоперацию по вагнеровцам

Бурба: Был звонок белорусам, что "на вашу территорию заехали граждане России, которые будут жить у вас и делать дестабилизацию в вашей стране" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Был звонок белорусам. Очень просто было сказано. Я знаю, о чем я говорю: у меня есть подтверждение этому. Был звонок, что "на вашу территорию заехали граждане России, которые будут жить у вас и делать дестабилизацию в вашей стране. По нашим данным, они имеют большой опыт". Это говорит кто-то, скажем так, из руководства страны. Был дан коммуникатор. И белорусы тоже дали того, кто будет взаимодействовать. Были переданы все фамилии. И они были задержаны. Но было одно условие: "Уважаемые белорусы, есть одна просьба. У нас есть все данные об уголовно наказуемых их деяниях. То бишь они занимались убийствами и так далее, военными преступлениями на территории Украины. Поэтому мы вам это все отдаем, а вы нам, пожалуйста, их отдайте", – сказал он.

По словам Бурбы, белорусы "на этой ситуации сработали".

"Я тоже не вижу ничего плохого. То бишь если бы меня набрали и сказали: "Ребята, к вам на территорию заехали, грубо говоря, граждане другого государства, которые у нас ничего не сделали, у нас ничего не нарушили перед законодательством. Соответственно, пожалуйста. Мы вам их даем. Есть система международного сотрудничества между генеральными прокуратурами. Мы обмениваемся, вы выдаете". Все: на это белорусы пошли. Но не тут-то было. Помните, да, как Лукашенко в первые дни эту тему говорил? Тем более, вы брали у него интервью. И насколько я знаю, Лукашенко очень был доволен этим и благодарил, насколько я знаю, Украину", – сказал экс-глава ГУР Минобороны.

Ведущий отметил, что Лукашенко благодарил президента Украины Владимира Зеленского.

"Если можно, давайте об этом проговорим. Потому что Лукашенко, насколько мне известно, еще до момента официальных переговоров, как Офис [президента] заявляет, что они были, там, 5 числа [августа] или какого, – Лукашенко уже тогда говорил: "Спасибо большое, что Украина помогала". Я правильно говорю? А Офис же президента – официальная позиция Украины – что никаких переговоров не было. Только 5 числа или какого-то: может, я не помню – тогда был уже официальный разговор, по данным офиса. Мол, только тогда был контакт. Но мы же с вами знаем, что он был раньше", – заявил Бурба.

На вопрос, знает ли он, кому в Беларуси был сделан звонок и кто его сделал, экс-глава ГУР Минобороны ответил: "Да, я знаю".

"Ну смотрите. Сначала нужно, чтобы пообщались президенты. Потому что если я наберу завтра руководителя спецслужбы Венгрии и сообщу об этом, не имея с ним контакта... Правильно же, наверное? Тогда тот сотрудник спецслужбы должен кому-то доложить: пойти наверх и сказать: "Смотрите, мы хотим проработать совместную операцию или совместное мероприятие с Украиной". Он же так не примет решение. Поэтому, наверное, была ему дана команда: "Взаимодействуешь", – сказал он.

На предположение ведущего, что сначала созвонились Зеленский с Лукашенко, Бурба ответил: "Мне кажется, что это было так".

"А затем Андрей Ермак – с Владимиром Макеем?" – спросил Гордон.

"Где-то я это слышал", – ответил Бурба.

"Смотрите. Так как был захват их, как с ним общались в начале... А мы больше знаем. Потому что мы знаем, как общались, мы знаем информацию от тех задержанных, что ни о каких русских не было даже разговора. [...] Помните, как был собран Совет национальной безопасности Беларуси, как Лукашенко выступал? Намекал на третью сторону, которая... Но мы же понимаем, что одно государство, спецслужбы и так далее. Естественно, на второй день, кажись, прилетели уже россияне", – заявил он.

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