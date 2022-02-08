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Бурба рассказал, какие легенды разрабатывали украинские спецслужбы, когда готовили спецоперацию по вагнеровцам

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Бурба о подготовке спецоперации: Светлые головы военных разведчиков, решили быть дерзкими и войти, я думаю, в историю спецслужб
Бурба о подготовке спецоперации: Светлые головы военных разведчиков, решили быть дерзкими и войти, я думаю, в историю спецслужб
Фото: pravda.com.ua

Украинские спецслужбы разработали несколько легенд, пока выбрали подходящую для проведения спецоперации по задержанию вагнеровцев. Об этом экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Согласно данным группы Bellingcat, вагнеровцев завербовали якобы для охраны объектов "Роснефти" в Венесуэеле. По словам Бурбы, разведчики искали правдоподобную легенду, с помощью которой наемников можно было бы выманить из России. 

"С одной стороны, мы понимали, что их много, и можно было бы взять кого-то в Европу а-ля на курсы. Они россияне, и можно было пригласить на курсы в Европу: пусть они расскажут, как они получали опыт. Была такая легенда, но это было два–три сотрудника. И мы уже над этим работали. Но светлые головы военных разведчиков, скажем так, решили быть дерзкими и войти, я думаю, в историю спецслужб. Мы сначала действительно набирали. Тут очень важный момент: легенда безопасности должна была работать на 100%. Нельзя было просто набирать, если ты не имеешь компании в одной из стран Латинской Америки", – рассказал экс-начальник ГУР. 

Журналист отметил, что по его данным, в рамках операции в Венесуэле заблаговременно открыли нефтяные вышки. 

"Скажем так: были договора, которые говорили о том, что они планировались туда на работу. Были вышки, охрана вышек и так далее. Я скажу вам больше. Это была одна из легенд", – отреагировал Бурба. 

По его словам, идея с охраной вышек возникла, когда от нескольких предыдущих отказались. 

"Это была третья или, там, четвертая [легенда]. И некоторые не нравились. Потому что ту легенду тоже должны были проверять. Нужно было, конечно же, ее подтверждать. Поэтому сначала шла работа месяцами, чтобы ее подтвердить. Мы понимали, что потом они будут проверять. А потом, конечно, мы уже ее запустили", – рассказал Бурба.

Подготовка к операции, как говорит экс-разведчик, продолжалась около полутора лет. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что глава ОП Андрей Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Вагнер, Василий Бурба
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