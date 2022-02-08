Бурба рассказал, какие легенды разрабатывали украинские спецслужбы, когда готовили спецоперацию по вагнеровцам

Согласно данным группы Bellingcat, вагнеровцев завербовали якобы для охраны объектов "Роснефти" в Венесуэеле. По словам Бурбы, разведчики искали правдоподобную легенду, с помощью которой наемников можно было бы выманить из России.

"С одной стороны, мы понимали, что их много, и можно было бы взять кого-то в Европу а-ля на курсы. Они россияне, и можно было пригласить на курсы в Европу: пусть они расскажут, как они получали опыт. Была такая легенда, но это было два–три сотрудника. И мы уже над этим работали. Но светлые головы военных разведчиков, скажем так, решили быть дерзкими и войти, я думаю, в историю спецслужб. Мы сначала действительно набирали. Тут очень важный момент: легенда безопасности должна была работать на 100%. Нельзя было просто набирать, если ты не имеешь компании в одной из стран Латинской Америки", – рассказал экс-начальник ГУР.

Журналист отметил, что по его данным, в рамках операции в Венесуэле заблаговременно открыли нефтяные вышки.

"Скажем так: были договора, которые говорили о том, что они планировались туда на работу. Были вышки, охрана вышек и так далее. Я скажу вам больше. Это была одна из легенд", – отреагировал Бурба.

По его словам, идея с охраной вышек возникла, когда от нескольких предыдущих отказались.

"Это была третья или, там, четвертая [легенда]. И некоторые не нравились. Потому что ту легенду тоже должны были проверять. Нужно было, конечно же, ее подтверждать. Поэтому сначала шла работа месяцами, чтобы ее подтвердить. Мы понимали, что потом они будут проверять. А потом, конечно, мы уже ее запустили", – рассказал Бурба.

Подготовка к операции, как говорит экс-разведчик, продолжалась около полутора лет.

ВИДЕО