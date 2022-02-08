Украинских патриотов сильно пытали в подвалах и тюрьмах ОРДЛО. Пытали так, что воображению этого не понять – Бурба

"Я когда читаю Минские соглашения, у меня возникают вопросы. Амнистия... Кто совершал, не совершал [преступления]... Кто будет тем судьей, который определит тяжесть преступлений? Как понять? Ты стоял на КПП в тюрьме "Изоляция" или был тем надзирателем, который пытал наших сотрудников? Если ты был в составе тюрьмы, получал такую же зарплату. Тяжелый вопрос. Но все данные есть. Все данные почти на всех. Все данные есть, анализируются у нас, в Службе безопасности. Они должны не бояться, но понимать это", – сказал Бурба.
В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что задокументированы все.
"[Наших патриотов] сильно пытали [в подвалах и тюрьмах ОРДЛО]. Пытали так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума. Некоторые покончили жизнь самоубийством, а некоторых пытали и они сдавались, начали работать на них, играть с нами в двойную игру", – продолжил Бурба.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.
9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В марте 2021 года в СБУ сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач, рассказывали в Офисе президента.
В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.