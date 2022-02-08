Украинских патриотов сильно пытали в подвалах и тюрьмах ОРДЛО. Пытали так, что воображению этого не понять – Бурба

Бурба: Боевики в ОРДЛО пытали украинцев так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума, а некоторые начали работать на них, играть с нами в двойную игру Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я когда читаю Минские соглашения, у меня возникают вопросы. Амнистия... Кто совершал, не совершал [преступления]... Кто будет тем судьей, который определит тяжесть преступлений? Как понять? Ты стоял на КПП в тюрьме "Изоляция" или был тем надзирателем, который пытал наших сотрудников? Если ты был в составе тюрьмы, получал такую же зарплату. Тяжелый вопрос. Но все данные есть. Все данные почти на всех. Все данные есть, анализируются у нас, в Службе безопасности. Они должны не бояться, но понимать это", – сказал Бурба.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что задокументированы все.

"[Наших патриотов] сильно пытали [в подвалах и тюрьмах ОРДЛО]. Пытали так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума. Некоторые покончили жизнь самоубийством, а некоторых пытали и они сдавались, начали работать на них, играть с нами в двойную игру", – продолжил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube