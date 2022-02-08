ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинских патриотов сильно пытали в подвалах и тюрьмах ОРДЛО. Пытали так, что воображению этого не понять – Бурба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бурба: Боевики в ОРДЛО пытали украинцев так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума, а некоторые начали работать на них, играть с нами в двойную игру
Бурба: Боевики в ОРДЛО пытали украинцев так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума, а некоторые начали работать на них, играть с нами в двойную игру
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские спецслужбы задокументировали преступления, совершаемые боевиками "ЛДНР". Об этом экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я когда читаю Минские соглашения, у меня возникают вопросы. Амнистия... Кто совершал, не совершал [преступления]... Кто будет тем судьей, который определит тяжесть преступлений? Как понять? Ты стоял на КПП в тюрьме "Изоляция" или был тем надзирателем, который пытал наших сотрудников? Если ты был в составе тюрьмы, получал такую же зарплату. Тяжелый вопрос. Но все данные есть. Все данные почти на всех. Все данные есть, анализируются у нас, в Службе безопасности. Они должны не бояться, но понимать это", – сказал Бурба.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что задокументированы все.

"[Наших патриотов] сильно пытали [в подвалах и тюрьмах ОРДЛО]. Пытали так, что даже воображению не понять. Некоторые не выдерживали, сходили с ума. Некоторые покончили жизнь самоубийством, а некоторых пытали и они сдавались, начали работать на них, играть с нами в двойную игру", – продолжил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В марте 2021 года в СБУ сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач, рассказывали в Офисе президента.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: боевики, пытки, Изоляция, Минские соглашения, ОРДЛО, ЛДНР, Василий Бурба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
"Что за огненные публикации на ночь?", "Ого, наряд". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
"Что за огненные публикации на ночь?", "Ого, наряд". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
Названы номинанты на премию "Оскар"
Названы номинанты на премию "Оскар"
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", "Видно, что все прекрасненько". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", "Видно, что все прекрасненько". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (93437)
2
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (48030)
3
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (46154)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (44771)
5
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (38631)
6
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (38111)
7
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (26394)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (19425)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS