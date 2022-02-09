Бурба рассказал, что предоставление ему охраны было инициативой Авакова

Бурба отметил: информация о том, что якобы охрану ему выделило американское посольство, не является правдивой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бурба отметил: информация о том, что якобы охрану ему выделило американское посольство, не является правдивой.

"Мы встретились с министром внутренних дел [Арсеном] Аваковым. Это была его инициатива. Мы пообщались. Немедленно была реакция следствия. То бишь поймите, что у меня и у нашей контрразведки есть вопросы, скажем так, собственной безопасности. То бишь есть вопросы, которые нужно расследовать, документировать. И в рамках этого уголовного производства следователь дал мне охрану", – рассказал Бурба, добавив, что его охраняют полицейские.

На вопрос, большая ли у него охрана, Бурба ответил отрицательно.

"Разве охрана должна быть большая? Она должна быть умелая. Нет целей, по которым нельзя сработать", – добавил он.

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