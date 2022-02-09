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Бурба рассказал, что предоставление ему охраны было инициативой Авакова

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Бурба отметил: информация о том, что якобы охрану ему выделило американское посольство, не является правдивой
Бурба отметил: информация о том, что якобы охрану ему выделило американское посольство, не является правдивой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал подробности выделения ему охраны.

Бурба отметил: информация о том, что якобы охрану ему выделило американское посольство, не является правдивой.

"Мы встретились с министром внутренних дел [Арсеном] Аваковым. Это была его инициатива. Мы пообщались. Немедленно была реакция следствия. То бишь поймите, что у меня и у нашей контрразведки есть вопросы, скажем так, собственной безопасности. То бишь есть вопросы, которые нужно расследовать, документировать. И в рамках этого уголовного производства следователь дал мне охрану", – рассказал Бурба, добавив, что его охраняют полицейские.

На вопрос, большая ли у него охрана, Бурба ответил отрицательно.

"Разве охрана должна быть большая? Она должна быть умелая. Нет целей, по которым нельзя сработать", – добавил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. 

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Арсен Аваков, Вагнер, охрана, Василий Бурба
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