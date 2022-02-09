Бурба: Моя мечта – чтобы мы с Зеленским нашли общий язык, но есть одно "но"

Бурба в ходе интервью упоминал пресс-марафон Зеленского, на котором глава государства заявлял, что экс-глава ГУР не является разведчиком, а также называл его бизнесменом, "авантюристом и аферистом" Также он утверждал, что Бурба "получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги", и об этом якобы "всем известно". Экс-глава ГУР тогда ответил, что обратится в суд по поводу слов Зеленского о торговле информацией.
По словам бывшего главы военной разведки, для него эта пресс-конференция непонятна.
"Не хочу подставлять родных и близких, не хочу, чтобы президент так общался. Завтра на его месте, на моем месте будет кто-то другой – и то же самое, будет такое говорить. Вот это он неправильно делает. Вечного ничего нет – ни его должность, ни моя должность. Я хочу, гуляя по улице уже без должности, переходить дорогу и жать руку. Моя мечта – конечно, чтобы мы общий язык нашли и с тем же президентом. Потому что не надо ругаться. Но есть одно "но". Сначала Владимир Александрович должен до конца отстоять свою позицию. В суде, имеется в виду. А дальше время покажет", – заявил Бурба.
Он отметил, что находится под охраной, но у других разведчики, которые работали с ним, а потом были уволены, не имеют охраны.
"Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам? Вы знаете, это большая уязвимость. Да, действительно, у меня чуть по-другому: меня и охраняют, и автомобиль бронированный. А что с теми ребятами? Но я думаю, мудрость нашего президента все-таки на высоком уровне будет", – добавил Бурба.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.
Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.
Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.