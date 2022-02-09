Бурба: Моя мечта – чтобы мы с Зеленским нашли общий язык, но есть одно "но"

Бурба в ходе интервью упоминал пресс-марафон Зеленского, на котором глава государства заявлял, что экс-глава ГУР не является разведчиком, а также называл его бизнесменом, "авантюристом и аферистом" Также он утверждал, что Бурба "получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги", и об этом якобы "всем известно". Экс-глава ГУР тогда ответил, что обратится в суд по поводу слов Зеленского о торговле информацией.

По словам бывшего главы военной разведки, для него эта пресс-конференция непонятна.

"Не хочу подставлять родных и близких, не хочу, чтобы президент так общался. Завтра на его месте, на моем месте будет кто-то другой – и то же самое, будет такое говорить. Вот это он неправильно делает. Вечного ничего нет – ни его должность, ни моя должность. Я хочу, гуляя по улице уже без должности, переходить дорогу и жать руку. Моя мечта – конечно, чтобы мы общий язык нашли и с тем же президентом. Потому что не надо ругаться. Но есть одно "но". Сначала Владимир Александрович должен до конца отстоять свою позицию. В суде, имеется в виду. А дальше время покажет", – заявил Бурба.

Он отметил, что находится под охраной, но у других разведчики, которые работали с ним, а потом были уволены, не имеют охраны.

"Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам? Вы знаете, это большая уязвимость. Да, действительно, у меня чуть по-другому: меня и охраняют, и автомобиль бронированный. А что с теми ребятами? Но я думаю, мудрость нашего президента все-таки на высоком уровне будет", – добавил Бурба.

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