Нардеп Шпенов: "Экономический паспорт" – это рискованная политическая авантюра

"Понимая размах авторов идеи введения экономических паспортов, становится ясно, что "Большое строительство" было лишь прелюдией к созданию по-настоящему "Большой кормушки", где денег хватит всем. Апологеты экономических паспортов понимают, что, когда придет время выплачивать владельцам экономических паспортов их сбережения за 18 лет, ни [президент Владимир] Зеленского, ни "слуг" уже не будет у власти, поэтому отвечать за последствия будет некому. А последствия, судя по всему, будут плачевными. Предполагается, что деньги Фонда будут инвестированы в ОВГЗ с доходностью 10%, то есть за 18 лет общая доходность сбережений составит 450%. Вроде бы немало, но в Украине есть еще инфляция и девальвация гривны. За последние 18 лет они составили 670% и 560% соответственно. С позиции сегодняшних реалий можно утверждать, что по истечению срока люди получат на руки сильно обесценившиеся деньги", – написал политик.
Он подчеркнул, что в условиях угрозы российской военной агрессии риски для экономической стабильности возрастают.
"Не исключено, что в ближайшее время мы увидим гибридную экономическую войну РФ и Беларуси против Украины с отключениями электроэнергии, блокировкой поставок энергоресурсов, удобрений и т.д. В 2024 году нас может ожидать отказ России прокачивать газ через украинскую ГТС, что приведет к потере доходов бюджета в размере $1,3 млрд в год. Все перечисленные риски свидетельствуют о том, что нашей стране придется выживать в весьма недружественном окружении на востоке и на севере. Нужны ли нам в такой ситуации рискованные экономические авантюры, такие как ведение экономических паспортов и создание Фонда будущих поколений, которые ежегодно будет поглощать 2% ВВП Украины?" – спросил нардеп.
Шпенов напомнил, что подобные фонды успешно работают в богатых нефтью и газом Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии, но Украина страна является чистым экспортером энергоресурсов и не имеет экономических оснований для создания такого фонда.
"Важно, чтобы это поняли авторы соответствующих законопроектов. Украинцы и так живут беднее всех в Европе, лишние риски ради политической выгоды власти нам ни к чему", – подытожил политик.
1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.
"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.
По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.
2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.