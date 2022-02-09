Нардеп Шпенов: "Экономический паспорт" – это рискованная политическая авантюра

Дмитрий Шпенов: Украинцы и так живут беднее всех в Европе, лишние риски ради политической выгоды власти нам ни к чему Фото: politeka.net

"Понимая размах авторов идеи введения экономических паспортов, становится ясно, что "Большое строительство" было лишь прелюдией к созданию по-настоящему "Большой кормушки", где денег хватит всем. Апологеты экономических паспортов понимают, что, когда придет время выплачивать владельцам экономических паспортов их сбережения за 18 лет, ни [президент Владимир] Зеленского, ни "слуг" уже не будет у власти, поэтому отвечать за последствия будет некому. А последствия, судя по всему, будут плачевными. Предполагается, что деньги Фонда будут инвестированы в ОВГЗ с доходностью 10%, то есть за 18 лет общая доходность сбережений составит 450%. Вроде бы немало, но в Украине есть еще инфляция и девальвация гривны. За последние 18 лет они составили 670% и 560% соответственно. С позиции сегодняшних реалий можно утверждать, что по истечению срока люди получат на руки сильно обесценившиеся деньги", – написал политик.

Он подчеркнул, что в условиях угрозы российской военной агрессии риски для экономической стабильности возрастают.

"Не исключено, что в ближайшее время мы увидим гибридную экономическую войну РФ и Беларуси против Украины с отключениями электроэнергии, блокировкой поставок энергоресурсов, удобрений и т.д. В 2024 году нас может ожидать отказ России прокачивать газ через украинскую ГТС, что приведет к потере доходов бюджета в размере $1,3 млрд в год. Все перечисленные риски свидетельствуют о том, что нашей стране придется выживать в весьма недружественном окружении на востоке и на севере. Нужны ли нам в такой ситуации рискованные экономические авантюры, такие как ведение экономических паспортов и создание Фонда будущих поколений, которые ежегодно будет поглощать 2% ВВП Украины?" – спросил нардеп.

Шпенов напомнил, что подобные фонды успешно работают в богатых нефтью и газом Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии, но Украина страна является чистым экспортером энергоресурсов и не имеет экономических оснований для создания такого фонда.

"Важно, чтобы это поняли авторы соответствующих законопроектов. Украинцы и так живут беднее всех в Европе, лишние риски ради политической выгоды власти нам ни к чему", – подытожил политик.