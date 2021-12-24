Экономист Охрименко заявил, что за 18 лет деньги по программе президента "Экономический паспорт" могут обесцениться

Охрименко: Сейчас 400 тыс. грн – это хоть какие-то деньги. Но может так случиться, что через 18 лет даже 1 млн грн уже будет считаться совсем небольшими деньгами Фото: unn.com.ua

"На сегодняшний момент так – открыли счет, перечислили гривны, инвестировали в государственные ценные бумаги или в депозиты крупных банков. Да, это действительно риск минимальный. Но это гривна. Через 18 лет курс гривны к доллару может быть 50? Может. Может быть 100? Может. На сегодняшний момент никто не сможет четко сказать, что курс гривны будет 20 или 30 грн/$. Есть такой риск, что перечислили деньги, сэкономили, потом с 18 лет человек приходит, получает, например, 400 тыс. грн. – 400 тыс. [– это] как сейчас 4 тыс. грн", – отметил эксперт.

Он считает, что копить в гривне рискованно и программа помощи молодежи таким образом не может быть выполнена.

"Сейчас 400 тыс. грн. – это хоть какие-то деньги. Но может так случиться, что через 18 лет даже 1 млн грн уже будет считаться совсем небольшими деньгами", – объяснил Охрименко и добавил, что защитой может стать конвертация в валюту по меньшей мере половины денег, которые будут накапливаться на счетах.