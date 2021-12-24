Экономист Охрименко заявил, что за 18 лет деньги по программе президента "Экономический паспорт" могут обесцениться

"На сегодняшний момент так – открыли счет, перечислили гривны, инвестировали в государственные ценные бумаги или в депозиты крупных банков. Да, это действительно риск минимальный. Но это гривна. Через 18 лет курс гривны к доллару может быть 50? Может. Может быть 100? Может. На сегодняшний момент никто не сможет четко сказать, что курс гривны будет 20 или 30 грн/$. Есть такой риск, что перечислили деньги, сэкономили, потом с 18 лет человек приходит, получает, например, 400 тыс. грн. – 400 тыс. [– это] как сейчас 4 тыс. грн", – отметил эксперт.
Он считает, что копить в гривне рискованно и программа помощи молодежи таким образом не может быть выполнена.
"Сейчас 400 тыс. грн. – это хоть какие-то деньги. Но может так случиться, что через 18 лет даже 1 млн грн уже будет считаться совсем небольшими деньгами", – объяснил Охрименко и добавил, что защитой может стать конвертация в валюту по меньшей мере половины денег, которые будут накапливаться на счетах.
1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.
"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.
По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.
2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.