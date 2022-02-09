Бурба прокомментировал, причастен ли он к вывозу Чауса из Украины

Журналист напомнил, что весной 2021 года Чаус утверждал, что его насильно вывезли из Украины "очень влиятельные люди", и спросил причастен ли Бурба к этому.
"Если брать даты, которые были в интернете, то я тогда был замом [начальника] ГУР – военной разведки. Поэтому ответить я попробую с юмором. Чаус не военный разведчик, поэтому помогать ему... Но он же в Украине. И я уверен, что он допрашивался следователем в СБУ. Я уверен, что он хочет пообщаться с журналистом. Давайте дождемся", – ответил экс-начальник ГУР.
Бурба сказал, что после того, как Чаус пообщается с журналистом, станет известно, "кто и как возил" экс-судью.
"По роду своей деятельности мне надо знать много. И я скажу вам больше: мы тогда узнаем, кто и как его возил. Он должен говорить правду. Почему? Потому что нужно будет отвечать за те преступления. Это вопросы больше к НАБУ. И мы все узнаем. Давайте вопрос этот закроем. Я скажу вам больше. Есть уголовное производство. Пусть меня допросят. Здесь очень важно, чтобы... если есть вопросы, пусть допросят. Я с удовольствием отвечу на них", – отметил он.
Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.
Чауса похитили и вывезли из Молдовы в Украину, чтобы собрать компромат на пятого президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. Об этом со ссылкой на четыре источника в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского написала 2 августа "Украинская правда". По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.
О том, что похитившие в Молдове Чауса люди связаны с украинской разведкой, идет речь в расследовании RISE Moldova и "Слідства.Інфо", опубликованном 5 мая. Похищение было спланировано за 19 дней, выслеживала судью группа минимум из 10 человек с 15 марта 2021 года.
4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.
1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.
Вечером 8 февраля бывший журналист, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев опубликовал видео, на котором Чаус рассказал, вероятно, детали его похищения в 2020 году в Молдове. Экс-судья сказал, что из него выбивали показания против пятого президента Украины Петра Порошенко, но не сообщил, кто именно это делал. Арьев заявил, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.