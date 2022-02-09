Бурба прокомментировал, причастен ли он к вывозу Чауса из Украины

Журналист напомнил, что весной 2021 года Чаус утверждал, что его насильно вывезли из Украины "очень влиятельные люди", и спросил причастен ли Бурба к этому.

"Если брать даты, которые были в интернете, то я тогда был замом [начальника] ГУР – военной разведки. Поэтому ответить я попробую с юмором. Чаус не военный разведчик, поэтому помогать ему... Но он же в Украине. И я уверен, что он допрашивался следователем в СБУ. Я уверен, что он хочет пообщаться с журналистом. Давайте дождемся", – ответил экс-начальник ГУР.

Бурба сказал, что после того, как Чаус пообщается с журналистом, станет известно, "кто и как возил" экс-судью.

"По роду своей деятельности мне надо знать много. И я скажу вам больше: мы тогда узнаем, кто и как его возил. Он должен говорить правду. Почему? Потому что нужно будет отвечать за те преступления. Это вопросы больше к НАБУ. И мы все узнаем. Давайте вопрос этот закроем. Я скажу вам больше. Есть уголовное производство. Пусть меня допросят. Здесь очень важно, чтобы... если есть вопросы, пусть допросят. Я с удовольствием отвечу на них", – отметил он.

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