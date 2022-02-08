Бурба: Следят ли за мной? Да, работают

Гордон спросил: "За вами сегодня следят?"
"Да, работают. И не только враги в Киеве, но и наши правоохранители. Я уже назвал ведомства", – ответил Бурба. По его словам, речь идет о Госбюро расследований.
По мнению Бурбы, его телефоны не прослушивают. Однако угрозы, как говорит экс-начальник ГУР, он получал.
"Есть не одно производство. И спасибо ребятам из Нацпола и департамента контрразведки. Надеюсь, что мы все видим и знаем. Но вы понимаете, это же нереально – все знать. Угрожают, конечно", – сказал он в ответ на вопрос о физических угрозах.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер".
Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы. Сейчас он преподает в Национальной академии СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявлял, что поручил предоставить Бурбе охрану якобы из-за готовящегося на него покушения. "Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Не внутри страны, слава богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Мне кажется, что он отказывается, мне кажется, что это ошибка. Потому что то, что он говорит... Есть люди, которым выгодно, чтобы с ним что-то вышло. Чтобы потом сказать, что мы – власть – что-то сделали с ним", – говорил глава государства в ходе пресс-марафона.