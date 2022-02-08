Бурба: Следят ли за мной? Да, работают

По словам Бурбы, за ним следят, но телефоны не прослушивают Фото: pravda.com.ua

Гордон спросил: "За вами сегодня следят?"

"Да, работают. И не только враги в Киеве, но и наши правоохранители. Я уже назвал ведомства", – ответил Бурба. По его словам, речь идет о Госбюро расследований.

По мнению Бурбы, его телефоны не прослушивают. Однако угрозы, как говорит экс-начальник ГУР, он получал.

"Есть не одно производство. И спасибо ребятам из Нацпола и департамента контрразведки. Надеюсь, что мы все видим и знаем. Но вы понимаете, это же нереально – все знать. Угрожают, конечно", – сказал он в ответ на вопрос о физических угрозах.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube