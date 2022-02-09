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"Благодаря вашему мастерству и авторитету, Дмитрий Ильич, мы смогли это получить". Бурба подтвердил, что интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской были спецоперацией военной разведки

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Бурба (справа) Гордону: Мне очень понравилось то, что мы с вами достали
Бурба (справа) – Гордону: Мне очень понравилось то, что мы с вами достали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Интервью экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина и экс-"прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которые они дали основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2020 году, были записаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и являются частью операции военной разведки, подтвердил экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

"Благодаря мастерству вашему, Дмитрий Ильич, мы смогли это получить, благодаря авторитету, вопросам. А мы были как коммуникаторы. Мы, маленькая военная разведка, все это сделали для чего? Для того, чтобы наши люди видели роль и место этих мерзавцев. Правильно? И как ими руководят [российские] спецслужбы. Мы же там четко понимали", – заявил Бурба в интервью изданию "ГОРДОН" . 

Он рассказал, что в этой спецоперации, помимо ГУР Минобороны, участвовал Офис генпрокурора и что разведка дорожит полученным во время интервью материалом. 

"Спасибо вам большое. И нам, и вам [и Генпрокуратуре] спасибо большое, что мы так поработали. И те вопросы, которые следствие нам дало... Действительно, [бывший заместитель генерального прокурора] Гюндуз Мамедов все отработал. Это большой задел, плюс Украине, конечно... Мне очень понравилось то, что мы с вами достали. Я скажу вам как оперативный сотрудник. Это мое мнение: мне нравится слушать [эти интервью]. А вот какие слова о вас говорили следователи, процессуальные руководители, которые расследуют это дело, – вот это важно. Поэтому работа была проведена. И я думаю, что это хороший был опыт", – добавил экс-начальник ГУР. 

Бурба подтвердил, что о спецоперации с участием Гордона президент Украины Владимир Зеленский был в курсе – экс-глава ГУР лично докладывал ему об этом (по информации журналиста, Зеленскому доложили о спецоперации за полтора месяца до интервью, при этом Юлия Мендель, которая ранее была пресс-секретарем президента, утверждала, что это неправда, мол, "для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных интервью, как и для всей украинской общественности").

Гордон спросил Бурбу, почему, по мнению экс-начальника ГУР, Зеленский на пресс-конференции в 2020 году "открестился" от этой операции. 

"Почему президент передал через кое-кого, что он на пресс-конференции даст знать, что он в курсе? И на пресс-конференции, когда мне предоставили слово, он сказал: "Наш спецагент, як мені доповіли", – и похихикал: "Ги-ги-ги". Что это было вообще? Почему он так не хотел, чтобы узнали, что он в курсе? Что, он так [президента РФ Владимира] Путина боится?" – спросил Гордон.

"Наверное. Не знаю... Рядовая ситуация, классно проработанный материал, все получили, что хотели", – сказал бывший руководитель военной разведки.

Он согласился со словами журналиста, что эти материалы "работают в Гааге".

Гордон напомнил мнение главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева об этих интервью. Он сказал, что после программы с Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон – герой".

"А государство Украина промолчало. Ладно, Гордон – это такое дело. Вы, Гюндуз Мамедов, – люди, которые таким образом сделали все для того, чтобы Гиркин дал показания для процесса в Гааге, – не были не то что отмечены какими-то государственными наградами, а вообще как будто что-то не так сделано было и не то. Почему такое отношение со стороны государства?" – спросил Гордон. 

"Давайте приоткроем тайну, без фамилий: нас еще с вами и ругали, помните? – ответил Бурба. – Мы случайно встретились втроем: я, Гюндуз Мамедов и вы, – с нами был еще определенный разговор... Не надо нам медалей, орденов. Правильно руководите. Мы знаем себе цену. Для меня самое главное – чтобы через лет 10–20 мне сказал будущий начальник разведки военной: "Спасибо за тот источник, который вы взяли. Мы начали вести – и он дорос до того руководителя Генштаба Российской Федерации или спецслужб Российской Федерации, при котором мы можем получать очень интересную [информацию]..." Вот это важно. Ну да, немножко мы еще с вами получили. Я помню это".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая 2020 года, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype.

Гиркин во время интервью, в частности, признался, что отдавал приказы убивать украинцев, назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, а также рассказал, что за несколько недель до сбивания самолета Boeing 777 через главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова просил у Кремля доставить на Донбасс средства противовоздушной обороны. По словам Грозева, последнее признание важно для судебного процесса в Нидерландах по делу о сбитом самолете. "Он признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", – объяснил Грозев.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве, под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Вскоре после этого Офис генерального прокурора сообщил, что украинские правоохранители заочно объявили подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

Сам Гордон объяснил, что записал интервью в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны и Офисом генпрокурора. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе. 

В июне судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону. В том же месяце стало известно, что интервью Гиркина приложено к делу вместе с переводом

Теги: Наталья Поклонская, разведка, Игорь Гиркин, Минобороны, Владимир Зеленский, Генпрокуратура, спецслужбы, спецоперация, обвинение, пресс-конференция, Гюндуз Мамедов, Василий Бурба, Офис генпрокурора, Христо Грозев, Хендрик Стейнхейс
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