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Гордон: Впервые говорю: президент за полтора месяца знал о подготовке интервью с Поклонской и Гиркиным

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон напомнил, что готовился к интервью с бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский был посвящен в детали этой спецоперации.

Гордон: В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году?
Гордон: В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году?
Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в интервью hromadske, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе, что журналист планирует записать интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской. 

"Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции", – сказал Гордон. 

Журналист отметил, что Гиркин и Поклонская  "не просто интересные персонажи, они очень интересные".

"В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году?" – сказал  Гордон. 

Он напомнил свое заявление, что эти интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили: это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки [Министерства обороны Украины]. И это подтверждает утечка информации с материалами моей переписки с [тогдашним] начальником ГУР генералом Василием Бурбой перед интервью", – сказал журналист. 

hromadske попросило пресс-секретаря президента Юлию Мендель прокомментировать заявление Гордона.

"Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы", – сказала она. 

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая 2020 года, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype. Во время интервью Поклонская, в частности, говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее и измене Родине. Гордон, среди прочего, спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной. Гиркин во время беседы признался, что отдавал приказы убивать украинцев, назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, а также рассказал, что за несколько недель до сбивания самолета Boeing 777 через главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова просил у Кремля доставить на Донбасс средства противовоздушной обороны. По словам главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева, последнее признание важно для судебного процесса в Нидерландах по делу о сбитом самолете. "Он признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", – объяснил Грозев.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве, под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Вскоре после этого Офис генерального прокурора сообщил, что украинские правоохранители заочно объявили подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

Сам Гордон объяснил, что записал интервью в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе. 

В июне судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Донбасс, Наталья Поклонская, Игорь Гиркин, ДНР, Владимир Зеленский, интервью, Юлия Мендель, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины
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