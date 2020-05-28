Гордон: Интервью с Гиркиным я хотел достучаться и до граждан России и показать, как РФ ворвалась на территорию Украины

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что с помощью интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) он показывает России и всему миру "звериный оскал "русского мира".

Гордон: После того, что сказали Поклонская и Гиркин, думаю, любовь к "русскому миру" может возникнуть только у клинических идиотов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 27 мая, что своим интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) хотел показать иностранцам, в первую очередь россиянам, что Россия ведет войну против Украины и что на Донбассе не гражданский конфликт.

"Я знал, что я делаю. Я этим интервью хотел достучаться не столько до граждан Украины, сколько до граждан России, до всего мира. Потому что мне многие мои друзья из Москвы, Питера, Вашингтона, Нью-Йорка, Тель-Авива, Иерусалима говорят: "Что вы все время говорите про российскую агрессию, а где же там русские? Да там же у вас идет гражданская война". Этим интервью я хотел показать: смотрите, вот гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин, полковник ФСБ, приходит на территорию суверенной страны – Украины – с отрядом людей, вооруженных до зубов, захватывают один город за другим: сначала Славянск, потом вообще Донецк, город-миллионник. Смотрите: эти люди не являются гражданами Украины. Там же их было огромное количество, граждан России", – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что хотел с помощью интервью продемонстрировать всему миру "звериный оскал "русского мира".

"Показать, как Российская Федерация в лице ее власти ворвалась на территорию суверенной страны, Украины", – отметил журналист.

Он назвал Гиркина "важнейшим свидетелем" преступлений, которые на территории Украины совершает Россия.

"Безусловно, когда человек участвует здесь в этих страшных событиях, когда он отдает приказы о расстрелах и расстреливает украинцев, которые защищают свою землю, когда он один из главных обвиняемых по делу о сбитом малайзийском Boeing (а дело это, напомню, уже находится в Гааге и суд идет), конечно, это интереснейшая фигура. И, конечно, журналист, чтобы делать интервью даже с военным преступником, не должен никогда ни у кого спрашивать разрешения. Он должен делать то, что велит ему его совесть и профессиональный долг", – убежден Гордон.

Журналист считает, что после его интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской количество симпатиков "русского мира" может уменьшиться.

"После того, что сказали Поклонская и Гиркин, думаю, любовь к "русскому миру" может возникнуть только у клинических идиотов. Они наглядно продемонстрировали, как одна страна собиралась захватить другую. Когда Гиркин говорит, как он собирался захватить кучу областей (называет какие) и дойти до Киева, когда он рассказывает, как он давал приказы о расстреле украинцев, которые были патриотами и противостояли захвату своей страны, ну какие могут возникнуть симпатии к "русскому миру"? Никаких", – резюмировал Гордон.

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Позже он уточнил, что под словами "в содружестве со спецслужбами" он имел в виду, что готовиться к интервью ему помогали ветераны спецслужб, к которым он обратился за консультацией.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

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