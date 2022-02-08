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Бурба – Гордону: Думал ли, что россияне могут меня захватить и пытать? Конечно. Дмитрий, мне сдаваться нельзя

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Бурба: Я и сейчас хожу по улицам об этом думаю
Бурба: Я и сейчас хожу по улицам об этом думаю
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что думает о своей безопасности.

Гордон в ходе разговора о пытках в тюрьме боевиков "Изоляция" спросил, думал ли Бурба, что "россияне могут достать его где-то", привезти в ОРДЛО и пытать там.

"Дмитрий, мне сдаваться нельзя. Конечно [думал]. Я и сейчас хожу по улицам об этом думаю", – ответил экс-разведчик.

На вопрос, есть ли сейчас такая возможность, он заявил: "Вы же помните, сам президент об этом сказал, когда общался с журналистами".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявлял, что поручил предоставить Бурбе охрану якобы из-за готовящегося на него покушения. "Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Не внутри страны, слава богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Мне кажется, что он отказывается, мне кажется, что это ошибка. Потому что то, что он говорит... Есть люди, которым выгодно, чтобы с ним что-то вышло. Чтобы потом сказать, что мы – власть – что-то сделали с ним", – говорил глава государства в ходе пресс-марафона.

"[Были ли это намек?] Не знаю, что это было. Мне вообще непонятна та пресс-конференция", – прокомментировал Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международная информация") и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление "К"). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции.

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы. Сейчас преподает в Национальной академии СБУ.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер", которая в итоге не была до конца реализована.

После увольнения из ГУР Бурбу выселили из дома и лишили охраны, сообщал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в феврале 2021 года. В полиции его слова отрицали. В ноябре нынешний глава военной разведки Кирилл Буданов сказал, что его предшественник находится под охраной МВД.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: покушение, Минобороны, Владимир Зеленский, безопасность, ОРДЛО, охрана, Василий Бурба, Кирилл Буданов
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