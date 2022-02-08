Бурба – Гордону: Думал ли, что россияне могут меня захватить и пытать? Конечно. Дмитрий, мне сдаваться нельзя

Бурба: Я и сейчас хожу по улицам об этом думаю Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон в ходе разговора о пытках в тюрьме боевиков "Изоляция" спросил, думал ли Бурба, что "россияне могут достать его где-то", привезти в ОРДЛО и пытать там.

"Дмитрий, мне сдаваться нельзя. Конечно [думал]. Я и сейчас хожу по улицам об этом думаю", – ответил экс-разведчик.

На вопрос, есть ли сейчас такая возможность, он заявил: "Вы же помните, сам президент об этом сказал, когда общался с журналистами".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявлял, что поручил предоставить Бурбе охрану якобы из-за готовящегося на него покушения. "Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Не внутри страны, слава богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Мне кажется, что он отказывается, мне кажется, что это ошибка. Потому что то, что он говорит... Есть люди, которым выгодно, чтобы с ним что-то вышло. Чтобы потом сказать, что мы – власть – что-то сделали с ним", – говорил глава государства в ходе пресс-марафона.

"[Были ли это намек?] Не знаю, что это было. Мне вообще непонятна та пресс-конференция", – прокомментировал Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube