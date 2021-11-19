Экс-главу украинской военной разведки Бурбу охраняет МВД – глава ГУР

"Господин бывший глава управления разведки до весны этого года пользовался нашей служебной охраной. После определенного случая, когда определенные журналисты заявили, что с него кто-то эту охрану снял, функционирование нашей охраны было снято. И сейчас Бурба находится под охраной Государственной службой охраны Министерства внутренних дел", – сказал Буданов.

Госслужбу охраны упразднили в 2015 году, с тех пор ее функции выполняет Полиция охраны.

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов говорил 17 ноября, что Бурбу охраняет одна из стран НАТО, автомобиль, на котором он передвигается, принадлежит посольству США. Он заявил об этом в контексте беседы о журналистском расследовании по вагнеровцам.

"Мы услышали от [cпикера украинской делегации в ТКГ Алексея] Арестовича, от [главы фракции "Слуга народа" в парламенте] Давида Арахамии хорошие слова про украинских разведчиков, которые проводят хорошие операции. Я хочу сказать, в чем лицемерие и паскудство того, что делает господин Арестович тут в эфире. Возможно, не было предательства. Так скажите, пожалуйста, а почему тогда после такой успешной операции, где не было с точки зрения [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака и Арестовича предательства, 5 августа 2020 года, напоминаю, через пять дней после провала операции, был уволен указом президента глава ГУР МО Василий Бурба? В течение месяца были уволены все руководители этой спецоперации, успешной, как мы видим из расследования Bellingcat, почему с них сняли охрану? Почему это было сделано?" – возмутился тогда Бутусов.