"Придется зарезать пару хохлов и разжиться огнестрелом". СБУ разоблачила двух российских агентов в Николаевской области

"По заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещениях живой силы и техники ВСУ. Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в результате действий этой сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, а также нанесен ущерб объектам социальной инфраструктуры.

По данным следствия, будущие агенты попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам. После начала широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый ответственный за сбор развединформации на территории Николаевского региона, который стал посредником между сотрудниками ФСБ и корректировщиками.

В СБУ отметили, что подозреваемые присылали результаты своих наблюдений за интересующими врага объектами куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи. Спецслужба опубликовала скриншоты некоторых сообщений, авторы которых радуются разрушениям "Экватора" и "Кристалла", гибели украинцев, сообщают о сборе украинских военных на базе в Николаевской области.

"И чем дольше все затягивается, тем х...ровее здесь становится. У меня только нож. Придется зарезать пару хохлов и разжиться огнестрелом. Они сейчас ходят с автоматами, как с барсетками, и непуганые, как в заповеднике. Глядишь – и будет ствол за хлебушком сходить", – говорится в одном из сообщений.

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Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

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