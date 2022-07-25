Вторжение в Украину готовили 120 офицеров из 5-й службы ФСБ и 40 из ГРУ – Грозев

По словам Грозева, Путин потерял доверие к 5-й службе ФСБ, которая готовила вторжение в Украину Фото: EPA

По его словам, масштаб вербовки в ФСБ был "индустриальным": рекрутингом и кураторством агентов занималось более 120 офицеров. Если каждый из них "вел" 5–10 агентов, то "можно предположить, что на учете у 5-й службы стояло более 1000 украинских агентов влияния".

"Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине и о готовности значительной части общества принять или хотя бы смириться с новой властью, приведенной из Москвы", – отметил журналист.

Кроме того, ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.

"В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению. Но там нет такого четкого распределения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимавшихся в основном диверсиями и убийствами в Европе, – сейчас занимается только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами", – рассказал он.

Грозев уточняет, что под ГРУ находилось до 100–300 агентов. Но, по его словам, в начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами.

Журналист рассказал о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ, причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и были предупреждением для других. Имя этого агента Грозев не назвал.

"О Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к [директору службы Сергею] Нарышкину потеряно", – уверен расследователь.

Процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и ее роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, поэтому "его роль повышена в последние месяцы".

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