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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вторжение в Украину готовили 120 офицеров из 5-й службы ФСБ и 40 из ГРУ – Грозев

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По словам Грозева, Путин потерял доверие к 5-й службе ФСБ, которая готовила вторжение в Украину
По словам Грозева, Путин потерял доверие к 5-й службе ФСБ, которая готовила вторжение в Украину
Фото: EPA

Над подготовкой к полномасштабной войне против Украины работали около 120 офицеров из 5-й службы ФСБ и до 40 из Главного управления Генштаба РФ (ГРУ). Однако они стали терять доверие президента РФ Владимира Путина, так как их прогнозы по поводу войны не сбылись. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, масштаб вербовки в ФСБ был "индустриальным": рекрутингом и кураторством агентов занималось более 120 офицеров. Если каждый из них "вел" 5–10 агентов, то "можно предположить, что на учете у 5-й службы стояло более 1000 украинских агентов влияния".

"Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине и о готовности значительной части общества принять или хотя бы смириться с новой властью, приведенной из Москвы", – отметил журналист.

Кроме того, ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.

"В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению. Но там нет такого четкого распределения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимавшихся в основном диверсиями и убийствами в Европе, – сейчас занимается только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами", – рассказал он.

Грозев уточняет, что под ГРУ находилось до 100–300 агентов. Но, по его словам, в начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами.

Журналист рассказал о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ, причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и были предупреждением для других. Имя этого агента Грозев не назвал.

"О Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к [директору службы Сергею] Нарышкину потеряно", – уверен расследователь.

Процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и ее роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, поэтому "его роль повышена в последние месяцы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ отправили под домашний арест. Журналисты сообщали, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

"Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – писало издание.

10 апреля Грозев заявил, что Путин провел чистку в 5-й службе ФСБ. А 11 мая журналисты Центра анализа европейской политики сообщили, что после провалов ФСБ в подготовке войны Путин отдал разведку в Украине ГРУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, ФСБ, война России против Украины, Христо Грозев
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