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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Элита российских силовиков понимает, что война проиграна. И они не уверены, будет ли Путин при власти – Грозев

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Российские силовики не готовы принять гарантии безопасности от Путина, поэтому могут отказаться выполнить критическое решение, например приказ о применении ядерного оружия, считает Грозев
Российские силовики не готовы принять гарантии безопасности от Путина, поэтому могут отказаться выполнить критическое решение, например приказ о применении ядерного оружия, считает Грозев
Фото: ЕРА

Элита российских силовиков понимает, что война, которую президент РФ Владимир Путин ведет против Украины, проиграна, и заботится сейчас о своем будущем. Об этом в комментарии "Радио Свобода" 18 мая заявил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Потому что война доктринально была оформлена как то, что надо закончить в течение одной недели. То, что происходит сейчас, – это какая-то "вторая" война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шансы на выигрыш во второй войне тоже не гарантированы. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, кто достаточно информирован и более свободно может высказывать свое мнение", – сказал Грозев. 

Он отметил, что даже Telegram-каналы наемников, например вагнеровцев, критикуют действия оккупантов из-за отсутствия стратегии и тактических способностей у генералов и Генштаба РФ. 

"Элита силовиков принимает, что путей к выигрышу в этой войне без мобилизации и социального взрыва, который будет после нее, очень мало", – добавил расследователь. 

По его мнению, из-за вероятности социального взрыва президент РФ Владимир Путин и не объявляет мобилизацию. 

"И есть пессимизм среди силовиков [относительно того], как выйти из этого", – отметил Грозев. 

Он допускает вероятность варианта, при котором Путин может отдать приказ по критическому решению (например, о применении ядерного оружия), который кто-то из исполнителей откажется выполнять. 

"Этот отказ будет триггером, скорее всего, госпереворота, потому что после отказа даже одного из этой пирамиды ответственности выполнить приказ "царя" все очень быстро пойдет вниз. Чтобы Путин принял решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят приказ. Потому что он понимает, что  даже если один из пяти, кто должен последовательно нажать на кнопки, не выполнит приказ – это будет сигналом неподчинения и, возможно, даже физической кончины его самого. Поэтому до того, как он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ. А почему он считает или может считать, что кто-то не выполнит приказ? Это именно ощущение внутри силовиков, что не все понятно: будет ли Путин при власти через три месяца. Поэтому они не могут принять гарантии с его стороны, что он обеспечит их безопасность", – добавил Грозев. 

Он считает, что "самый протестный потенциал – среди самых информированных силовиков". 

"Можем их назвать интеллектуальной частью ГРУ, которая реально владеет информацией, и элитой ФСБ, которая знает конкретное количество жертв среди российских солдат, знает, что матери, жены, сестры погибших или пропавших без вести российских военных не перестают задавать вопросы. Они пишут ежедневно письма в военную прокуратуру, в ФСБ и просят ответов. Они знают, что ситуация когда-то выйдет из-под контроля. Эти части силовиков, которые знают опасности для режима, сами готовят свое будущее сейчас. Некоторые из них ищут возможности вывезти семьи из РФ, все ищут возможности перевести накопленные деньги (коррупционные во многих случаях) в доллары и евро. Понимаете, это уже своего рода предательство среди этих людей. Потому что они не следуют идеологическим приказам Кремля, а готовятся к альтернативной реальности", – резюмировал журналист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/1618442801858599/

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ФСБ, наемники, государственный переворот, война России против Украины, Христо Грозев
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