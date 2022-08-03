СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные об аэродромах в Днепропетровской области

"СБУ задержала агента ФСБ, скрыто собиравшего разведданные о функционировании аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории региона [Днепропетровской области]. Также его интересовала информация о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и теробороны", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный передавал данные представителю спецслужб РФ по закрытым каналам связи.

"В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты с фото- и видеофиксацией. Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артиллерийских обстрелов по критической инфраструктуре. По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать землякам. После начала полномасштабной агрессии России он был завербован кадровым сотрудником ФСБ. "Предложение" о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил через мессенджер собственного телефона", – отметили в пресс-центре.

Во время обысков правоохранители обнаружили у него средства связи.

Мужчине объявили о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), он арестован.

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