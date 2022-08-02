СБУ обнаружила миллионную ботоферму, распространяющую фейки о якобы конфликте Залужного с Офисом президента

По данным СБУ, организатором ботофермы является россиянин, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт" Фото: depositphotos.com

Среди последних "операций" злоумышленников – распространение контента о якобы конфликте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Офисом президента, а также проведение кампании по дискредитации первой леди Елены Зеленской.

Для разгона деструктивного контента злоумышленники администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

В ходе спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин России, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. СБУ не уточняет какой именно, но, по данным источников "ГОРДОН", речь идет о "Европейской солидарности". В самой партии эту информацию опровергают.

Для координации преступных действий "эксперт" был "на связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства Украины.

СБУ установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиаресурсах, подконтрольных его "кураторам".