СБУ обнаружила миллионную ботоферму, распространяющую фейки о якобы конфликте Залужного с Офисом президента

Среди последних "операций" злоумышленников – распространение контента о якобы конфликте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Офисом президента, а также проведение кампании по дискредитации первой леди Елены Зеленской.
Для разгона деструктивного контента злоумышленники администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.
В ходе спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин России, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".
По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. СБУ не уточняет какой именно, но, по данным источников "ГОРДОН", речь идет о "Европейской солидарности". В самой партии эту информацию опровергают.
Для координации преступных действий "эксперт" был "на связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства Украины.
СБУ установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.
Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.
Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиаресурсах, подконтрольных его "кураторам".
Слухи о якобы конфликте между ОП и Залужным стали появляться в июле на фоне указа о запрете военнообязанным покидать пределы своей области. Норма, действующая с 1992 года, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. В итоге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы разъяснений относительно этой нормы. 6 июля Зеленский заявил, что между ним и Генштабом никаких недоразумений нет.
Скандал с Зеленской разгорелся 26 июля, когда Vogue опубликовал фото цифровой обложки с ее изображением. На одном из фото она позировала, сидя с широко расставленными ногами, из-за чего ее бурно критиковали в соцсетях за якобы не подходящую для первой леди позу. Однако большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.