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ПОЛИТИКА

СБУ обнаружила миллионную ботоферму, распространяющую фейки о якобы конфликте Залужного с Офисом президента

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По данным СБУ, организатором ботофермы является россиянин, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт"
По данным СБУ, организатором ботофермы является россиянин, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт"
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности обезвредила группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди последних "операций" злоумышленников – распространение контента о якобы конфликте главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Офисом президента, а также проведение кампании по дискредитации первой леди Елены Зеленской.

Для разгона деструктивного контента злоумышленники администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

В ходе спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин России, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. СБУ не уточняет какой именно, но, по данным источников "ГОРДОН", речь идет о "Европейской солидарности". В самой партии эту информацию опровергают.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/pfbid02kEnGyrtANdbNgVPR1Fwafo7TuF8zMg588XVFxZFf7URWpNKFF3ppFqXquo5N7DZ8l

Для координации преступных действий "эксперт" был "на связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства Украины.

СБУ установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиаресурсах, подконтрольных его "кураторам".

Контекст:

Слухи о якобы конфликте между ОП и Залужным стали появляться в июле на фоне указа о запрете военнообязанным покидать пределы своей области. Норма, действующая с 1992 года, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. В итоге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы разъяснений относительно этой нормы. 6 июля Зеленский заявил, что между ним и Генштабом никаких недоразумений нет.

Скандал с Зеленской разгорелся 26 июля, когда Vogue опубликовал фото цифровой обложки с ее изображением. На одном из фото она позировала, сидя с широко расставленными ногами, из-за чего ее бурно критиковали в соцсетях за якобы не подходящую для первой леди позу. Однако большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Европейская солидарность, Офис президента Украины
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