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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ вычислила еще троих коллаборантов в Херсонской области

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Двоим чиновникам объявлено о подозрении по статье о государственной измене, одному о коллаборационной деятельности
Двоим чиновникам объявлено о подозрении по статье о государственной измене, одному – о коллаборационной деятельности
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще троих коллаборантов, которых Российская Федерация назначила "руководителями" в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram 8 августа.

Как отметила пресс-служба, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину с российскими оккупантами активно сотрудничает "директор" Херсонского водоканала. Он распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии, благодаря чему захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра.

Еще одна коллаборантка получила должность "и. о. главного врача" Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.

"В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", – говорится в сообщении.

Подозрение от СБУ получил также "правоохранитель", который "занял" должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для "срыва посевной кампании в Херсонской области".

"В отношении него СБУ осуществляет досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности", – заявили в пресс-службе.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: СБУ, Херсонская область, преступление, подозрение, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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