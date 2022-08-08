СБУ вычислила еще троих коллаборантов в Херсонской области

Двоим чиновникам объявлено о подозрении по статье о государственной измене, одному – о коллаборационной деятельности Фото: Служба безпеки України / Facebook

Как отметила пресс-служба, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину с российскими оккупантами активно сотрудничает "директор" Херсонского водоканала. Он распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии, благодаря чему захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра.

Еще одна коллаборантка получила должность "и. о. главного врача" Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.

"В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", – говорится в сообщении.

Подозрение от СБУ получил также "правоохранитель", который "занял" должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для "срыва посевной кампании в Херсонской области".

"В отношении него СБУ осуществляет досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности", – заявили в пресс-службе.