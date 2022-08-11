Россия может перенести "референдум" в Херсонской области – Институт исследования войны

РФ принимает меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные опросы в любое время – ISW

По данным института, ранее оккупанты планировали проведение голосований об аннексии на 11 сентября. Теперь аналитики обращают внимание на заявление советника главы Херсонской областной гражданской военной администрации Украины Сергея Хланя о том, что захватчики перестали ориентироваться на это время.

ISW уже сообщал, что РФ принимает меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные опросы в любое время. В Донецкой области может быть организован "онлайн-референдум", результаты которого легко подтасовать, а в Запорожской планируются поквартирные обходы местного населения.

"Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего изменят дату референдумов. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могла бы принять Украина. Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", – говорится в отчете.