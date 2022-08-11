Россия может перенести "референдум" в Херсонской области – Институт исследования войны

По данным института, ранее оккупанты планировали проведение голосований об аннексии на 11 сентября. Теперь аналитики обращают внимание на заявление советника главы Херсонской областной гражданской военной администрации Украины Сергея Хланя о том, что захватчики перестали ориентироваться на это время.
ISW уже сообщал, что РФ принимает меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные опросы в любое время. В Донецкой области может быть организован "онлайн-референдум", результаты которого легко подтасовать, а в Запорожской планируются поквартирные обходы местного населения.
"Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего изменят дату референдумов. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могла бы принять Украина. Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", – говорится в отчете.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".