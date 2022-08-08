"Весомый результат". ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам

После взрывов на Антоновском мосту был пожар Фото: Труха / Telegram

"Отработан тот огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении. И у него есть результат, достаточно весомый, это попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – сказала она.

Сообщения о взрывах на Антоновском мосту появились ночью в социальных сетях. Telegram-канал "Труха" опубликовал фото видимого издалека пожара.

По информации Гуменюк, также в ночь с 7-го на 8 августа на южном направлении уничтожено несколько складов боеприпасов противника.

"На данный момент мы уточняем, какие из них – наши, потому что движение сопротивления на оккупированных территориях также достаточно мощное", – добавила спикер.