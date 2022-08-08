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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Весомый результат". ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам

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После взрывов на Антоновском мосту был пожар
После взрывов на Антоновском мосту был пожар
Фото: Труха / Telegram

Вооруженные силы Украины совершили ряд успешных ударов по крупнейшим мостам через Днепр в Херсонской области. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила об этом в эфире национального телемарафона, который ТСН транслирует в YouTube.

"Отработан тот огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении. И у него есть результат, достаточно весомый, это попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – сказала она.

Сообщения о взрывах на Антоновском мосту появились ночью в социальных сетях. Telegram-канал "Труха" опубликовал фото видимого издалека пожара.

По информации Гуменюк, также в ночь с 7-го на 8 августа на южном направлении уничтожено несколько складов боеприпасов противника.

"На данный момент мы уточняем, какие из них – наши, потому что движение сопротивления на оккупированных территориях также достаточно мощное", – добавила спикер.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

26 июля Гуменюк подтвердила, что ВСУ повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

Теги: Херсонская область, мост, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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