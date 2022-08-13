Арестович: Эта война может быть долгой. Как минимум до Нового года

Арестович: Мы работаем на поражение Российской Федерации здесь, в Украине, и на полное освобождение территории Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, он ответил, что "это может быть достаточно длинная история".

"Например, до следующего лета, если речь идет о полном освобождении украинской территории. Потому что когда воюют армии поколения 5+ и 3-, как американская и иракская, это бывает быстро. Но мы помним, что было после, – еще 15 лет гражданской войны... А когда воюют армии поколения 3 и 3, как наша с российской..." – сказал он.

При этом эксперт отметил, что поначалу "российская армия 3+" наступала на "украинскую армию 3-", но теперь все поменялось местами – российские солдаты воюют на танках Т-62, а у украинцев есть HIMARS.

"Я вижу месяцами эту историю. Как минимум до Нового года. До того, как сломается тренд в войне и мы их начнем лупить. Но когда мы их начнем лупить, это еще вопрос. Сколько мы их будем лупить, на что они пойдут ради этого? Будут ли 100 тыс. корейских добровольцев, условно говоря? Я шучу, конечно, но тем не менее тут центральный вопрос всей истории, на который пока очень сложно ответить: как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они видимо, зримо и понятно для россиян начнут проигрывать", – сказал Арестович.

По его мнению, оккупанты хотят в этой войне добиться трех вещей: "Крым, Донбасс железно" и снятия санкций. Оккупированные территории на юге Украины россияне, по словам Арестовича, сейчас готовы вернуть, но непременно хотят снятия санкций, чтобы можно было подготовиться и через несколько лет вновь напасть.

Он уверен, что президент не пойдет на это.

"Другое дело, что как разумные люди мы понимаем, что минимум военным путем границы 24-го числа – дальше можно переговорами. Мы допускаем эту мысль. Но вопрос о полном освобождении территории даже не стоит. Это задача, которая совместно с партнерами осознана как реальная после всестороннего анализа. Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная. И об этом было сказано: мы работаем на поражение Российской Федерации здесь, в Украине, и на полное освобождение территории", – подчеркнул он.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

В середине марта этого года Арестович прогнозировал, что оккупанты еще "две-три, может, три с половиной недели" еще будут пытаться наступать, а после этого "станут, как зайчики, потому что воевать будет нечем". Он заявлял, что после этого наступит этап позиционной войны, причем, по его мнению, эта фаза войны для Украины выгоднее, а враг пойдет на "настоящие переговоры".

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