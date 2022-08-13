Арестович: Эта война может быть долгой. Как минимум до Нового года

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, он ответил, что "это может быть достаточно длинная история".
"Например, до следующего лета, если речь идет о полном освобождении украинской территории. Потому что когда воюют армии поколения 5+ и 3-, как американская и иракская, это бывает быстро. Но мы помним, что было после, – еще 15 лет гражданской войны... А когда воюют армии поколения 3 и 3, как наша с российской..." – сказал он.
При этом эксперт отметил, что поначалу "российская армия 3+" наступала на "украинскую армию 3-", но теперь все поменялось местами – российские солдаты воюют на танках Т-62, а у украинцев есть HIMARS.
"Я вижу месяцами эту историю. Как минимум до Нового года. До того, как сломается тренд в войне и мы их начнем лупить. Но когда мы их начнем лупить, это еще вопрос. Сколько мы их будем лупить, на что они пойдут ради этого? Будут ли 100 тыс. корейских добровольцев, условно говоря? Я шучу, конечно, но тем не менее тут центральный вопрос всей истории, на который пока очень сложно ответить: как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они видимо, зримо и понятно для россиян начнут проигрывать", – сказал Арестович.
По его мнению, оккупанты хотят в этой войне добиться трех вещей: "Крым, Донбасс железно" и снятия санкций. Оккупированные территории на юге Украины россияне, по словам Арестовича, сейчас готовы вернуть, но непременно хотят снятия санкций, чтобы можно было подготовиться и через несколько лет вновь напасть.
Он уверен, что президент не пойдет на это.
"Другое дело, что как разумные люди мы понимаем, что минимум военным путем границы 24-го числа – дальше можно переговорами. Мы допускаем эту мысль. Но вопрос о полном освобождении территории даже не стоит. Это задача, которая совместно с партнерами осознана как реальная после всестороннего анализа. Это не красивая, символическая, проективная задача, а реально осознанная. И об этом было сказано: мы работаем на поражение Российской Федерации здесь, в Украине, и на полное освобождение территории", – подчеркнул он.
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
В середине марта этого года Арестович прогнозировал, что оккупанты еще "две-три, может, три с половиной недели" еще будут пытаться наступать, а после этого "станут, как зайчики, потому что воевать будет нечем". Он заявлял, что после этого наступит этап позиционной войны, причем, по его мнению, эта фаза войны для Украины выгоднее, а враг пойдет на "настоящие переговоры".
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