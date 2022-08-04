Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро

"Прежде всего – не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет [президент РФ Владимир] Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя", – сказал он.

Кучма отметил, что в цивилизованном мире в конфликтах обычно пытаются искать решение win-win, когда в той или иной степени побеждают все и нет проигравших "вчистую", но это не случай Украины и России.

Также он считает, что президент России Владимир Путин принес столько горя, разрушений и ужасов в Украину, что компромиссы стали невозможны и в этой войне победитель может быть только один – Украина.

Он добавил, что сейчас каждая из сторон рассчитывает на собственное усиление: Украина – на увеличение поставок западного оружия, а Россия – на дальнейшую мобилизацию и переход экономики на военные рельсы.