Пономарев: Когда закончится война? Год – наиболее правдоподобный горизонт событий

Пономарев: Очень много российских оппозиционеров надеются, что всю работу за них сделают украинцы. Лапти свесили – и ждем Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос Гордона, когда, по его мнению, наступит окончание войны, Пономарев ответил: "Знать бы прикуп – жить бы в Сочи".

"Не надо тебе в Сочи", – посоветовал Гордон. "Достаточно в Крыму", – согласился Пономарев.

Сам он, по его словам, руководствуется "горизонтом планирования в год".

"Я так считаю с точки зрения экономики, с точки зрения социальной динамики. Я думаю, что год – это наиболее правдоподобный горизонт событий. Но от нас очень много зависит на самом деле. Мы же понимаем, что следующая российская власть... Тут есть очень важная грань: очень много российских оппозиционеров на самом деле надеются, что всю работу за них сделают украинцы. И я считаю, что это абсолютно неправильно, лицемерно и достаточно трусливо. Лапти свесили – и ждем", – сказал Пономарев.

Он уверен, что в любом случае президент РФ Владимир Путин окончание этой войны не переживет.

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