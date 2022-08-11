Пономарев: Когда закончится война? Год – наиболее правдоподобный горизонт событий

На вопрос Гордона, когда, по его мнению, наступит окончание войны, Пономарев ответил: "Знать бы прикуп – жить бы в Сочи".
"Не надо тебе в Сочи", – посоветовал Гордон. "Достаточно в Крыму", – согласился Пономарев.
Сам он, по его словам, руководствуется "горизонтом планирования в год".
"Я так считаю с точки зрения экономики, с точки зрения социальной динамики. Я думаю, что год – это наиболее правдоподобный горизонт событий. Но от нас очень много зависит на самом деле. Мы же понимаем, что следующая российская власть... Тут есть очень важная грань: очень много российских оппозиционеров на самом деле надеются, что всю работу за них сделают украинцы. И я считаю, что это абсолютно неправильно, лицемерно и достаточно трусливо. Лапти свесили – и ждем", – сказал Пономарев.
Он уверен, что в любом случае президент РФ Владимир Путин окончание этой войны не переживет.
Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
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