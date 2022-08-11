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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Когда закончится война? Год – наиболее правдоподобный горизонт событий

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Пономарев: Очень много российских оппозиционеров надеются, что всю работу за них сделают украинцы. Лапти свесили и ждем
Пономарев: Очень много российских оппозиционеров надеются, что всю работу за них сделают украинцы. Лапти свесили – и ждем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война России против Украины, вероятно, окончится через год, но многое тут зависит от россиян, считает бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона, когда, по его мнению, наступит окончание войны, Пономарев ответил: "Знать бы прикуп – жить бы в Сочи".

"Не надо тебе в Сочи", – посоветовал Гордон. "Достаточно в Крыму", – согласился Пономарев.

Сам он, по его словам, руководствуется "горизонтом планирования в год".

"Я так считаю с точки зрения экономики, с точки зрения социальной динамики. Я думаю, что год – это наиболее правдоподобный горизонт событий. Но от нас очень много зависит на самом деле. Мы же понимаем, что следующая российская власть... Тут есть очень важная грань: очень много российских оппозиционеров на самом деле надеются, что всю работу за них сделают украинцы. И я считаю, что это абсолютно неправильно, лицемерно и достаточно трусливо. Лапти свесили – и ждем", – сказал Пономарев.

Он уверен, что в любом случае президент РФ Владимир Путин окончание этой войны не переживет.

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, оппозиция, Илья Пономарев, война России против Украины
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