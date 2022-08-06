Командир 36-й бригады морской пехоты рассказал, когда закончится война

"Правда, я не Ванга, не могу сказать. Конечно, хочется, чтобы закончилась. Сильно переживаю за своих родителей. Я сильно переживаю за всех своих друзей из 36-й бригады, которые в плену сейчас находятся. Чем быстрее [закончится война], тем лучше. Но опять же, не хочу загадывать, чтобы сбылось", – отметил Сикоза.

Он подчеркнул, что морпехи давали присягу и будут делать свою работу.

"Мы все делаем свою работу. Мы, офицеры, для этого учились, заканчивали военные институты. Мы учили для этого наших матросов, солдат: чтобы воевать. Ну, пришло время, значит. Пора тоже дань стране отдавать. Мы все давали присягу Украине, и поэтому мы будем работать только ради вас: чтобы вы жили в мире, в достатке и чтобы не прилетали к вам никакие снаряды. Потому что у нас есть долг. Это не пустое слово. Есть присяга. У нас, морпехов, есть еще клятва морского пехотинца. Так что мы этого всего придерживались и будем придерживаться", – заверил Сикоза.

Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь. Полный текст интервью

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