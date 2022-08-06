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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир 36-й бригады морской пехоты рассказал, когда закончится война

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Сикоза: Не хочу загадывать, чтобы сбылось
Сикоза: Не хочу загадывать, чтобы сбылось
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза рассказал, что переживает за своих друзей, которые оказались в плену, поэтому он хочет, чтобы война скорее завершилась.

"Правда, я не Ванга, не могу сказать. Конечно, хочется, чтобы закончилась. Сильно переживаю за своих родителей. Я сильно переживаю за всех своих друзей из 36-й бригады, которые в плену сейчас находятся. Чем быстрее [закончится война], тем лучше. Но опять же, не хочу загадывать, чтобы сбылось", – отметил Сикоза.

Он подчеркнул, что морпехи давали присягу и будут делать свою работу.

"Мы все делаем свою работу. Мы, офицеры, для этого учились, заканчивали военные институты. Мы учили для этого наших матросов, солдат: чтобы воевать. Ну, пришло время, значит. Пора тоже дань стране отдавать. Мы все давали присягу Украине, и поэтому мы будем работать только ради вас: чтобы вы жили в мире, в достатке и чтобы не прилетали к вам никакие снаряды. Потому что у нас есть долг. Это не пустое слово. Есть присяга. У нас, морпехов, есть еще клятва морского пехотинца. Так что мы этого всего придерживались и будем придерживаться", – заверил Сикоза.

Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Виктор Сикоза
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