Пономарев: Эта война закончится в Москве. И закончится она гибелью Путина. Это 100%

"Война эта закончится в Москве. И закончится она гибелью Владимира Владимировича Путина. Это 100%", – сказал Пономарев.

Он уверен, что другого варианта окончания войны, чем физическая гибель Путина, нет.

"Вопрос только, кто его убьет. Скорее всего, его убьют свои. Наверное, даже чеченцы, более вероятно... А как [главе Чечни Рамзану] Кадырову спастись? Ему же тоже надо что-то предложить новой власти. Голова Путина – самое лучшее предложение. Думаю, в прямом смысле слова. На серебряном блюде, как любят представители этого народа", – предположил Пономарев.

Он отметил, что Кадырову "точно бежать некуда", при этом он способен принимать рискованные и активные решения, у него есть силовая поддержка и "доступ к телу".

"Абсолютно реальным я считаю этот сценарий. Но, может быть, и не эти, а другие. Я не знаю. Но точно совершенно Путин окончание этой войны не переживет", – уверен Пономарев.

Прогнозов о сроках окончания войны он давать не стал.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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