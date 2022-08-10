Пономарев: Эта война закончится в Москве. И закончится она гибелью Путина. Это 100%

"Война эта закончится в Москве. И закончится она гибелью Владимира Владимировича Путина. Это 100%", – сказал Пономарев.
Он уверен, что другого варианта окончания войны, чем физическая гибель Путина, нет.
"Вопрос только, кто его убьет. Скорее всего, его убьют свои. Наверное, даже чеченцы, более вероятно... А как [главе Чечни Рамзану] Кадырову спастись? Ему же тоже надо что-то предложить новой власти. Голова Путина – самое лучшее предложение. Думаю, в прямом смысле слова. На серебряном блюде, как любят представители этого народа", – предположил Пономарев.
Он отметил, что Кадырову "точно бежать некуда", при этом он способен принимать рискованные и активные решения, у него есть силовая поддержка и "доступ к телу".
"Абсолютно реальным я считаю этот сценарий. Но, может быть, и не эти, а другие. Я не знаю. Но точно совершенно Путин окончание этой войны не переживет", – уверен Пономарев.
Прогнозов о сроках окончания войны он давать не стал.
Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года. Сейчас глава Кремля – не в лучшем физическом и психическом состоянии, заявлял 1 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий со ссылкой на украинских агентов в Москве. По информации ГУР, некоторые из представителей ближайшего окружения Путина паникуют по поводу его здоровья, а также тех решений, которые он сейчас принимает.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".