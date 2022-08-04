Зеленский про Путина: Может, уже пора думать, что он будет говорить Богу?

Президент Украины высказал мнение, что в случае победы РФ в войне против Украины начнется третья мировая война и поэтому нельзя допустить, чтобы Путин победил.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ? Может достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, уже пора думать, что он будет говорить Богу? Может, об этих вещах? Нужно думать, что он оставляет на своей земле, что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с нацией России, с его народом?.. Мне кажется есть вещи, о которых нужно думать трезво. Не как диктатор, а трезво. Все, что сделано – то уже сделано. К сожалению. Никто это не простит. Никто это не забудет. Это невозможно вернуть. Невозможно! Если твоего ребенка убили, ты не можешь его переродить. А они убили тысячи таких детей. Вернуть и забыть это невозможно. И мы им не дадим", – продолжил Зеленский.

Он отметил, что украинцев очень много: 40 млн граждан страны и около 20 млн человек, которые живут за границей, но имеют украинское происхождение.

"Мы эту историю будем нести и передавать детям и онукам. Мы никогда им этого не простим, – добавил Зеленский. – Но он, один человек – представьте себе, 70 лет! – один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку делать это?"

Он обратил внимание, что СССР "продержался" 70 лет. По мнению президента Украины, в этом "есть что-то символическое".

Война России против Украины. Главное (обновляется)