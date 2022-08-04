ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский про Путина: Может, уже пора думать, что он будет говорить Богу?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский про Путина: Может, уже пора думать, что он будет говорить Богу? / ГОРДОН

Президент России Владимир Путин в таком возрасте, когда стоит задуматься о том, что он оставит после себя. Такое мнение 4 августа, общаясь с африканскими СМИ, высказал президент Украины Владимир Зеленский. Запись беседы обнародована в YouTube-канале Офиса президента Украины.

Президент Украины высказал мнение, что в случае победы РФ в войне против Украины начнется третья мировая война и поэтому нельзя допустить, чтобы Путин победил. 

"Сколько еще нужно войн президенту РФ? Может достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, уже пора думать, что он будет говорить Богу? Может, об этих вещах? Нужно думать, что он оставляет на своей земле, что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с нацией России, с его народом?.. Мне кажется есть вещи, о которых нужно думать трезво. Не как диктатор, а трезво. Все, что сделано – то уже  сделано. К сожалению. Никто это не простит. Никто это не забудет. Это невозможно вернуть. Невозможно! Если твоего ребенка убили, ты не можешь его переродить. А они убили тысячи таких детей. Вернуть и забыть это невозможно. И мы им не дадим", – продолжил Зеленский. 

Он отметил, что украинцев очень много: 40 млн граждан страны и около 20 млн человек, которые живут за границей, но имеют украинское происхождение.

"Мы эту историю будем нести и передавать детям и онукам. Мы никогда им этого не простим, – добавил Зеленский. – Но он, один человек – представьте себе, 70 лет! – один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку делать это?"

Он обратил внимание, что СССР "продержался" 70 лет. По мнению президента Украины, в этом "есть что-то символическое". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года. Сейчас глава Кремля – не в лучшем физическом и психическом состоянии, заявлял 1 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий со ссылкой на украинских агентов в Москве. По информации ГУР, некоторые из представителей ближайшего окружения Путина паникуют по поводу его здоровья, а также тех решений, которые он сейчас принимает.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Владимир Зеленский, третья мировая война, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (309897)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (155360)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (124621)
4
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (82952)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (80274)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (62934)
7
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (52345)
8
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (43276)
 
 
 
 