Невзлин: Никакого влияния на Путина олигархи не имеют, они не могли прийти и сказать: "Заканчивай эту войну"

Невзлин рассказал, что Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников Скриншот: А поговорить? / YouTube

По оценке Невзлина, в РФ не менее 40 миллиардеров.

На вопрос, могли ли эти люди прийти к Путину и сказать: "Не начинай эту войну" или "Заканчивай эту войну", Невзлин ответил отрицательно.

"Эти люди не могли прийти к Путину и что-либо такое сказать. Эти люди сдали нас в 2003 году ровно с той целью, чтобы не иметь такой возможности прийти к Путину, а чтобы лечь под Путина и, так сказать, делиться своей половиной, четвертиной, двумя третями – это я не знаю. У каждого был свой Абрамович в капитале, поэтому я не знаю раскладов. Но, соответственно, потом за короткий период времени все перестроились в вертикально интегрированную структуру, и до Путина им было далеко", – сказал он, подчеркнув, что "никакого влияния на Путина олигархи не имеют".

В этом же интервью бизнесмен рассказал, что Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников.

По данным Невзлина, в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

Кроме того, по информации Невзлина, в окружение Путина входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак.

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