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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Никакого влияния на Путина олигархи не имеют, они не могли прийти и сказать: "Заканчивай эту войну"

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Невзлин рассказал, что Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников
Невзлин рассказал, что Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Российские миллиардеры не имеют влияния на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин.

По оценке Невзлина, в РФ не менее 40 миллиардеров. 

На вопрос, могли ли эти люди прийти к Путину и сказать: "Не начинай эту войну" или  "Заканчивай эту войну", Невзлин ответил отрицательно. 

"Эти люди не могли прийти к Путину и что-либо такое сказать. Эти люди сдали нас в 2003 году ровно с той целью, чтобы не иметь такой возможности прийти к Путину, а чтобы лечь под Путина и, так сказать, делиться своей половиной, четвертиной, двумя третями – это я не знаю. У каждого был свой Абрамович в капитале, поэтому я не знаю раскладов. Но, соответственно, потом за короткий период времени все перестроились в вертикально интегрированную структуру, и до Путина им было далеко", – сказал он, подчеркнув, что "никакого влияния на Путина олигархи не имеют". 

В этом же интервью бизнесмен рассказал, что Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников. 

По данным Невзлина, в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

Кроме того, по информации Невзлина, в окружение Путина входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. 

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов рассказал, что в ближайший круг президента РФ тогда входили шесть человек: Патрушев, Бортников, Ковальчук, Вайно, а также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и бывший глава администрации президента Сергей Иванов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, олигархи, Леонид Невзлин, миллиардер
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