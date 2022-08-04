Невзлин: В отличие от Запада, Путин к войне готовился. Огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против Украины

Невзлин: Путин (на фото) к войне готовился с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции Фото: ЕРА

"Все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца. Путь этот очень тяжелый. Не надо забывать, что, в отличие от Запада и НАТО, [президент РФ Владимир] Путин к этой войне готовился. Причем он готовился не столько милитаристски, как оказалось, сколько с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции", – сказал он.

По словам Невзлина, "огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против интересов Украины".

"При такой очевидной ситуации мы могли ожидать гораздо большего объединения Запада и гораздо более быстрого решения вопроса. Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизней многих и многих украинцев", – считает бизнесмен.

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