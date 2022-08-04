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Невзлин: В отличие от Запада, Путин к войне готовился. Огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против Украины

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Невзлин: Путин (на фото) к войне готовился с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции
Невзлин: Путин (на фото) к войне готовился с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции
Фото: ЕРА

Перед открытым вторжением в Украину Россия вела работу с представителями Запада. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца. Путь этот очень тяжелый. Не надо забывать, что, в отличие от Запада и НАТО, [президент РФ Владимир] Путин к этой войне готовился. Причем он готовился не столько милитаристски, как оказалось, сколько с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции", – сказал он.

По словам Невзлина, "огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против интересов Украины".

"При такой очевидной ситуации мы могли ожидать гораздо большего объединения Запада и гораздо более быстрого решения вопроса. Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизней многих и многих украинцев", – считает бизнесмен.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С начала открытого вторжения украинские власти призывали Запад вводить против России санкции и помогать Украине вооружением, однако эти процессы шли и идут недостаточно, по мнению Украины, интенсивно. В частности, Запад продолжает покупать у России газ и нефть, а тяжелого вооружения Украина получила десятки вместо сотен необходимых.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, война, вторжение, война России против Украины, Леонид Невзлин, миллиардер, бизнесмен
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