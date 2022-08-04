Невзлин: В отличие от Запада, Путин к войне готовился. Огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против Украины

"Все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца. Путь этот очень тяжелый. Не надо забывать, что, в отличие от Запада и НАТО, [президент РФ Владимир] Путин к этой войне готовился. Причем он готовился не столько милитаристски, как оказалось, сколько с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции", – сказал он.
По словам Невзлина, "огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против интересов Украины".
"При такой очевидной ситуации мы могли ожидать гораздо большего объединения Запада и гораздо более быстрого решения вопроса. Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизней многих и многих украинцев", – считает бизнесмен.
Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
С начала открытого вторжения украинские власти призывали Запад вводить против России санкции и помогать Украине вооружением, однако эти процессы шли и идут недостаточно, по мнению Украины, интенсивно. В частности, Запад продолжает покупать у России газ и нефть, а тяжелого вооружения Украина получила десятки вместо сотен необходимых.