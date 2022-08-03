ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин рассказал, кто входит в ближайшее окружение Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сечин (справа), по некоторым данным, входит в ближайшее окружение Путина
Сечин (справа), по некоторым данным, входит в ближайшее окружение Путина
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

По информации Невзлина, если в начале своего президентства Путин часто советовался с окружением, то после 2012 года, когда "фактически был выбран первый раз по-настоящему", он становился все более самостоятельным в принятии решений. 

"[Сейчас] большую часть решений принимает он единолично и советуется с очень узким-узким кругом лиц", – сказал бизнесмен.

Он рассказал, что в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

"Он – как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он – как минимум ровня Путину. Это видно и по модели его поведения, и по тому, что ему можно и что нельзя делать в Российской Федерации. На самом деле ему можно все", – сказал бизнесмен. 

Кроме того, по информации Невзлина, в окружение Путина входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак. При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния. 

"Вайно – это помощник. Реальное влияние имеет Кириенко. Потому что он – во-первых, человек Ковальчука. Во-вторых, сам понимает и знает, что надо делать, чтобы угодить и Ковальчуку, и, так сказать, этому шефу", – сказал Невзлин. 

Бизнесмен считает, что с началом полномасштабной войны с Украиной влияние представителей силовых структур и спецслужб на Путина возросло. 

"В первую очередь [его оказывает] Бортников. Во вторую очередь – а теперь, может быть, в первую в связи с войной – это генералитет министерства обороны. В малой степени – Патрушев", – сказал Невзлин. 

Козака бизнесмен назвал "очень близким" к президенту чиновником, который оказывает на Путина "немаленькое влияние". По информации Невзлина, Путин к Козаку прислушивается. 

"Прямо и косвенно влияние оказывает Алексей Громов, потому что он давно и профессионально управляет всей этой пропагандистской махиной. И когда вам говорят, например: "[Мария] Захарова – представитель МИД", – то на самом деле она – пропагандист Громова, а не представитель какого-то МИД. Понимаете? То есть когда она выходит в паблик, она выходит по поручению замглавы администрации Громова, а не министра иностранных дел [Сергея] Лаврова", – сказал бывший руководитель ЮКОСа. 

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. 

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов рассказал, что в ближайший круг президента РФ тогда входили шесть человек: Патрушев, Бортников, Ковальчук, Вайно, а также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и бывший глава администрации президента Сергей Иванов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Кремль, Дмитрий Козак, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Геннадий Тимченко, Сергей Кириенко, Александр Бортников, Леонид Невзлин, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Антон Вайно, Сергей Чемезов, Алексей Громов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (247920)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (222294)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (187075)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (152655)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (141476)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (129317)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (104488)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (60680)
 
 
 
 