Невзлин рассказал, кто входит в ближайшее окружение Путина

По информации Невзлина, если в начале своего президентства Путин часто советовался с окружением, то после 2012 года, когда "фактически был выбран первый раз по-настоящему", он становился все более самостоятельным в принятии решений.

"[Сейчас] большую часть решений принимает он единолично и советуется с очень узким-узким кругом лиц", – сказал бизнесмен.

Он рассказал, что в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

"Он – как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он – как минимум ровня Путину. Это видно и по модели его поведения, и по тому, что ему можно и что нельзя делать в Российской Федерации. На самом деле ему можно все", – сказал бизнесмен.

Кроме того, по информации Невзлина, в окружение Путина входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак. При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния.

"Вайно – это помощник. Реальное влияние имеет Кириенко. Потому что он – во-первых, человек Ковальчука. Во-вторых, сам понимает и знает, что надо делать, чтобы угодить и Ковальчуку, и, так сказать, этому шефу", – сказал Невзлин.

Бизнесмен считает, что с началом полномасштабной войны с Украиной влияние представителей силовых структур и спецслужб на Путина возросло.

"В первую очередь [его оказывает] Бортников. Во вторую очередь – а теперь, может быть, в первую в связи с войной – это генералитет министерства обороны. В малой степени – Патрушев", – сказал Невзлин.

Козака бизнесмен назвал "очень близким" к президенту чиновником, который оказывает на Путина "немаленькое влияние". По информации Невзлина, Путин к Козаку прислушивается.

"Прямо и косвенно влияние оказывает Алексей Громов, потому что он давно и профессионально управляет всей этой пропагандистской махиной. И когда вам говорят, например: "[Мария] Захарова – представитель МИД", – то на самом деле она – пропагандист Громова, а не представитель какого-то МИД. Понимаете? То есть когда она выходит в паблик, она выходит по поручению замглавы администрации Громова, а не министра иностранных дел [Сергея] Лаврова", – сказал бывший руководитель ЮКОСа.

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