Веллер: Окружение Путина хотело бы от него избавиться. То-то он трясется

"Окружение Путина хотело бы от него избавиться, потому что от него одни хлопоты, огромные убытки, головная боль и сложности в дальнейшей жизни. Когда такое количество окружающих хотело бы избавиться от своего будь то цезаря, будь того кого, то будьте уверены, что чуть раньше или чуть позже они от него, разумеется, избавятся. Избавились от товарища [советского диктатора Иосифа] Сталина, избавились от [римского императора] Калигулы, избавились от [российского] императора Павла, избавятся и от этого", – уверен Веллер.

Он убежден, что Путин понимает опасность, именно поэтому даже с соратниками общается на большом расстоянии.

"То-то он трясется, что от собственных министров за шесть метров сидит в кабинете. Правильно трясется! Но не поможет. Не поможет! Как в той известной притче: "Я тоже удивилась, встретив там своего слугу, – сказала Смерть. – Потому что назначила ему встречу в этом городе", – отметил писатель.

Веллер подчеркнул: президент РФ умрет не своей смертью.

"Понятно, что Путин закончит тем же, чем мы все, – раньше или позже переселимся в верхний мир. Меня очень повеселило то, что пару дней назад сказал ваш шеф разведки [Кирилл] Буданов: "Путин очень тяжело болен, но не надо думать, что он умрет завтра, – он может прожить еще несколько лет". Я все-таки думаю, что чуть раньше или чуть позже ему помогут преставиться. Ему помогут, потому что он гораздо больше мешает, чем кому-то сейчас помогает и полезен. Его могут защищать только люди, которые со сменой власти потеряют свои посты. Поэтому он и ставил своих охранников (охранников!) на губернаторские посты", – считает писатель.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube