Веллер: Окружение Путина хотело бы от него избавиться. То-то он трясется

"Окружение Путина хотело бы от него избавиться, потому что от него одни хлопоты, огромные убытки, головная боль и сложности в дальнейшей жизни. Когда такое количество окружающих хотело бы избавиться от своего будь то цезаря, будь того кого, то будьте уверены, что чуть раньше или чуть позже они от него, разумеется, избавятся. Избавились от товарища [советского диктатора Иосифа] Сталина, избавились от [римского императора] Калигулы, избавились от [российского] императора Павла, избавятся и от этого", – уверен Веллер.
Он убежден, что Путин понимает опасность, именно поэтому даже с соратниками общается на большом расстоянии.
"То-то он трясется, что от собственных министров за шесть метров сидит в кабинете. Правильно трясется! Но не поможет. Не поможет! Как в той известной притче: "Я тоже удивилась, встретив там своего слугу, – сказала Смерть. – Потому что назначила ему встречу в этом городе", – отметил писатель.
Веллер подчеркнул: президент РФ умрет не своей смертью.
"Понятно, что Путин закончит тем же, чем мы все, – раньше или позже переселимся в верхний мир. Меня очень повеселило то, что пару дней назад сказал ваш шеф разведки [Кирилл] Буданов: "Путин очень тяжело болен, но не надо думать, что он умрет завтра, – он может прожить еще несколько лет". Я все-таки думаю, что чуть раньше или чуть позже ему помогут преставиться. Ему помогут, потому что он гораздо больше мешает, чем кому-то сейчас помогает и полезен. Его могут защищать только люди, которые со сменой власти потеряют свои посты. Поэтому он и ставил своих охранников (охранников!) на губернаторские посты", – считает писатель.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".
По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek. По информации американского издания, в марте на президента РФ было совершено покушение. Об этом же заявил Буданов. "На Путина были покушения… На него было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа. Не так давно. Это непубличная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место", – сказал он в конце мая.