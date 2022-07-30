Боррель о возможности Евросоюза отказаться от российского газа: Мы не можем творить чудеса

По его словам, ЕС зависит от энергоресурсов из России, но "через несколько месяцев это изменится".
"Мы продолжаем закупать газ, но уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", – подчеркнул Боррель.
Он считает, что санкции "сильно бьют по российской экономике" и экономика страны-агрессора сократится на 10%, что станет наибольшим спадом экономики России после Второй мировой войны.
Боррель, в частности, подчеркнул, что россияне уже не могут покупать у Запада "технологии для своих танков", хотя деньги на это у Москвы есть.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.