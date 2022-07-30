Боррель о возможности Евросоюза отказаться от российского газа: Мы не можем творить чудеса

По его словам, ЕС зависит от энергоресурсов из России, но "через несколько месяцев это изменится".

"Мы продолжаем закупать газ, но уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", – подчеркнул Боррель.

Он считает, что санкции "сильно бьют по российской экономике" и экономика страны-агрессора сократится на 10%, что станет наибольшим спадом экономики России после Второй мировой войны.

Боррель, в частности, подчеркнул, что россияне уже не могут покупать у Запада "технологии для своих танков", хотя деньги на это у Москвы есть.

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