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Газпром сократил экспорт газа через "Северный поток" и вдвое увеличил через Украину – СМИ

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Россия за сутки увеличила поставки газа в ЕС через Словакию с 36,8 млн м&sup3; до 68,6 млн м&sup3;
Россия за сутки увеличила поставки газа в ЕС через Словакию с 36,8 млн м³ до 68,6 млн м³ 
Фото: ЕРА

Снизив с 27 июля до 20% мощности прокачку газа через "Северный поток", Россия одновременно увеличила поставки по проходящему через Украину и Словакию газопроводу "Трансгаз", об этом сообщают немецкие СМИ.

Глава Федерального агентства по сетям Германии Клаус Мюллер подтвердил анонсированное снижение экспорта по "Северному потоку" в интервью радио Deutschlandfunk

"На данный момент мы наблюдаем объявленное сокращение. В течение дня мы увидим, так ли это и останется", – сказал он.

Параллельно с этим "Газпром" увеличил пропускную способность газопровода через Словакию, сообщает немецкий телеканал ZDF. По его информации, накануне вечером российский экспортер зарезервировал значительно больше мощностей на трубопроводе "Трансгаз", который проходит из России через Украину в Словакию, Австрию и Германию.

В приграничном словацком городе Вельке Капушаны, начальной точке словацкого участка, заявлена передача 68,6 млн м³. За день до этого она составляла 36,8 млн м³, говорится в сообщении.

В бронировании указано, что "Газпром" намерен так компенсировать упущенные поставки газа в Европу, информирует телеканал.

25 июля оператор зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке "государственная граница РФ – Украина". Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром", сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

"ОГТСУ проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе", – отметил оператор.

Контекст:

25 июля "Газпром" распространил заявление об остановке из-за ремонтных работ эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В связи с этим поставки российского газа по нему должны были сократиться с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности, указал российский концерн.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, Словакия, Северный поток, Оператор газотранспортной системы Украины
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