ГОРДОН
 
 
МИР

Спикер МИД: Для Европы единственный способ противостоять шантажу РФ – прекратить любую зависимость от газа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чиновники и пропагандисты в РФ публично насмехаются над "чрезвычайными мерами Европы", считает Николенко
Чиновники и пропагандисты в РФ публично насмехаются над "чрезвычайными мерами Европы", считает Николенко
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Только полностью избавившись от газовой зависимости, Европа сможет противостоять шантажу со стороны РФ, такую позицию высказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По его мнению, странам ЕС следует нанести "мощный удар" в ответ на манипуляции с поставками топлива.

Николенко считает, что российские чиновники и пропагандисты публично насмехаются над "чрезвычайными мерами Европы".

"Они смелее, потому что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству – дать мощный ответный удар и прекратить любую зависимость от российского газа", – написал спикер в сообщении.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

25 июля "Газпром" объявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, заявил в видеообращении по итогам 25 июля президент Украины Владимир Зеленский. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента. "Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме – именно так это нужно воспринимать", – сказал Зеленский.

20 июля Европейская комиссия официально представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах Европейского союза на 15% к следующей весне.

Теги: газ, МИД Украины, Европа, война России против Украины, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (259899)
2
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (93419)
3
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (90246)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (72366)
5
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (55323)
6
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (54771)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (35948)
8
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (30690)
 
 
 
 