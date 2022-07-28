Спикер МИД: Для Европы единственный способ противостоять шантажу РФ – прекратить любую зависимость от газа

По его мнению, странам ЕС следует нанести "мощный удар" в ответ на манипуляции с поставками топлива.

Николенко считает, что российские чиновники и пропагандисты публично насмехаются над "чрезвычайными мерами Европы".

"Они смелее, потому что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству – дать мощный ответный удар и прекратить любую зависимость от российского газа", – написал спикер в сообщении.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

25 июля "Газпром" объявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, заявил в видеообращении по итогам 25 июля президент Украины Владимир Зеленский. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента. "Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме – именно так это нужно воспринимать", – сказал Зеленский.

20 июля Европейская комиссия официально представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах Европейского союза на 15% к следующей весне.