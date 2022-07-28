Спикер МИД: Для Европы единственный способ противостоять шантажу РФ – прекратить любую зависимость от газа

По его мнению, странам ЕС следует нанести "мощный удар" в ответ на манипуляции с поставками топлива.
Николенко считает, что российские чиновники и пропагандисты публично насмехаются над "чрезвычайными мерами Европы".
"Они смелее, потому что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству – дать мощный ответный удар и прекратить любую зависимость от российского газа", – написал спикер в сообщении.
Russian officials and propagandists are publicly laughing at Europe’s emergency measures amid Russia’s energy blackmail. They are emboldened being able to cause more harm. The only way to resist this mafia-like extortion is to hit back hard and cease all dependance on Russian gas— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 28, 2022
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
25 июля "Газпром" объявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, заявил в видеообращении по итогам 25 июля президент Украины Владимир Зеленский. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента. "Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме – именно так это нужно воспринимать", – сказал Зеленский.
20 июля Европейская комиссия официально представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах Европейского союза на 15% к следующей весне.