Невзлин: Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому она милитаризуется, готовится к войне с Россией

По мнению Невзлина, учитывая очевидность ситуации, можно было ожидать гораздо большего объединения Запада и "гораздо более быстрого решения вопроса".
"Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизни многих и многих украинцев, к сожалению", – сказал Невзлин.
Он отметил, что определяющую роль в реакции западного сообщества и передаче оружия Украине сейчас играют США и Великобритания.
"Знаете, я думаю, что Америка наиболее важна, но Англия, Британия, в этот раз проявила себя, я бы сказал, на "пятерку". И они, конечно, во многом законодатели этой моды. Тот самый ненавидимый "англосаксонский мир". Плюс Польша", – сказал бизнесмен.
Он пояснил, что говорит про большие страны. По его мнению, в Европе в качестве такого "законодателя моды" выступает, "без сомнения, Польша".
"Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому Польша милитаризуется, готовится к войне с Россией. И будет воевать, без сомнения. Но Польша – это НАТО. Ну, если придется. Надеюсь, не придется. И Финляндия, и Швеция. Особенно Финляндия для меня показательна. Потому что они умеют воевать с Россией", – добавил Невзлин.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.
Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял министр обороны Польши Мариуш Блащак в конце июля. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны.
По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.
Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.