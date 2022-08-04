Невзлин: Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому она милитаризуется, готовится к войне с Россией

По мнению Невзлина, учитывая очевидность ситуации, можно было ожидать гораздо большего объединения Запада и "гораздо более быстрого решения вопроса".

"Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизни многих и многих украинцев, к сожалению", – сказал Невзлин.

Он отметил, что определяющую роль в реакции западного сообщества и передаче оружия Украине сейчас играют США и Великобритания.

"Знаете, я думаю, что Америка наиболее важна, но Англия, Британия, в этот раз проявила себя, я бы сказал, на "пятерку". И они, конечно, во многом законодатели этой моды. Тот самый ненавидимый "англосаксонский мир". Плюс Польша", – сказал бизнесмен.

Он пояснил, что говорит про большие страны. По его мнению, в Европе в качестве такого "законодателя моды" выступает, "без сомнения, Польша".

"Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому Польша милитаризуется, готовится к войне с Россией. И будет воевать, без сомнения. Но Польша – это НАТО. Ну, если придется. Надеюсь, не придется. И Финляндия, и Швеция. Особенно Финляндия для меня показательна. Потому что они умеют воевать с Россией", – добавил Невзлин.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube