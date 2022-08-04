ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому она милитаризуется, готовится к войне с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Польша усиливает свою армию
Польша усиливает свою армию
Фото: gov.pl

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад не совсем понял, что происходит, но США, Великобритания и Польша проявили себя "на пятерку", отметил бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Невзлина, учитывая очевидность ситуации, можно было ожидать гораздо большего объединения Запада и "гораздо более быстрого решения вопроса".

"Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизни многих и многих украинцев, к сожалению", – сказал Невзлин.

Он отметил, что определяющую роль в реакции западного сообщества и передаче оружия Украине сейчас играют США и Великобритания.

"Знаете, я думаю, что Америка наиболее важна, но Англия, Британия, в этот раз проявила себя, я бы сказал, на "пятерку". И они, конечно, во многом законодатели этой моды. Тот самый ненавидимый "англосаксонский мир". Плюс Польша", – сказал бизнесмен.

Он пояснил, что говорит про большие страны. По его мнению, в Европе в качестве такого "законодателя моды" выступает, "без сомнения, Польша".

"Польша прекрасно понимает, чем кончится, если проиграет Украина. Поэтому Польша милитаризуется, готовится к войне с Россией. И будет воевать, без сомнения. Но Польша – это НАТО. Ну, если придется. Надеюсь, не придется. И Финляндия, и Швеция. Особенно Финляндия для меня показательна. Потому что они умеют воевать с Россией", – добавил Невзлин.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.

Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял министр обороны Польши Мариуш Блащак в конце июля. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны.

По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.

Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, НАТО, Польша, оружие, Великобритания, армия, Швеция, военные, Финляндия, вооружение, помощь, война России против Украины, Леонид Невзлин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (295507)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (257612)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (191595)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (157550)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (150937)
6
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (105085)
7
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (69530)
8
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (57666)
 
 
 
 