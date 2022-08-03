Шмыгаль и глава МИД Польши обсудили усиление санкций против РФ и расширении возможностей украинского экспорта

Шмыгаль и Рау говорили об усилении санкционного давления на Россию, в частности – о седьмом пакете санкций ЕС и разработке механизмов конфискации замороженных активов РФ.
"Необходимо лишить возможности России финансировать преступную войну и разработать необходимые правовые механизмы для конфискации замороженных российских активов и передачи их на восстановление Украины", – написал премьер в Telegram по итогам встречи.
Шмыгаль подчеркнул, что Польша является одним из самых больших адвокатов Украины на международной арене и поблагодарил за поддержку.
Также собеседники говорили о трансграничном сотрудничестве и расширение возможностей экспорта товаров из Украины. Шмыгаль предложил провести встречу в формате Люблинского треугольника в ближайшее время. Украина заинтересована в развитии украино-польско-британского сотрудничества и инициативы "Триморье", добавил он.
Рау заверил в поддержке Украины.
Рау прибыл в Украину с рабочим визитом 2 августа. Он посетил освобожденные от оккупантов населенные пункты под Киевом, встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На пресс-конференции по итогам встречи Кулеба заявил о намерении использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности, а Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины.