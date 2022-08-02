Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Украину. Рау посетил Бучу

Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства Республики Польша при ОБСЕ в Вене.
"Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", – говорится в сообщении.
* FM @RauZbigniew, @OSCE Chairman-in-Office has started his visit to Ukraine * .— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) August 2, 2022
Despite Russian obstructionism, Poland is determined to ensure OSCE's activity and assistance to Ukraine.#OSCE2022POL pic.twitter.com/Wx4pRqmYdk
Рау посетил освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом, отметил в Twitter спикер МИД Польши Лукаш Ясина.
Minister SZ * @RauZbigniew * w Buczy pic.twitter.com/oqMukaPmJm— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 2, 2022
В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
Это была невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью, опубликованном 14 июля, заявил, что в течение ближайшего месяца ОБСЕ, работу которой в Украине заблокировала РФ, восстановит свое присутствие в стране.