ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Украину. Рау посетил Бучу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рау (справа) прибыл в Бучу под Киевом, сообщил спикер МИД Польши
Рау (справа) прибыл в Бучу под Киевом, сообщил спикер МИД Польши
Фото: Łukasz Jasina / Twitter

Министр иностранных дел Польши, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау 2 августа прибыл с рабочим визитом в Украину.

Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства Республики Польша при ОБСЕ в Вене.

"Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", – говорится в сообщении.

Рау посетил освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом, отметил в Twitter спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Контекст:

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Это была невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.  

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью, опубликованном 14 июля, заявил, что в течение ближайшего месяца ОБСЕ, работу которой в Украине заблокировала РФ, восстановит свое присутствие в стране.  

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, МИД Польши, агрессия, Буча, визит, Збигнев Рау
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (115002)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (103082)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (84175)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (73541)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (68701)
6
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (60642)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (30189)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (22874)
 
 
 
 