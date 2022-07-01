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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заблокировала работу офиса ОБСЕ в Украине

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Офис вел деятельность в течение 23 лет
Офис вел деятельность в течение 23 лет
Фото: ЕРА

Украинский офис координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прекратил работу с 1 июля, об этом сообщается на сайте организации.

Офис закрылся из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине, объяснил министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау.

"Мы приложим все усилия, чтобы ОБСЕ смогла продолжить взаимодействие с Украиной. Сегодня, когда страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и лишениями из-за продолжающейся войны, наша поддержка важна как никогда", – подчеркнул он.

Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, говорится в сообщении.

Коллектив офиса останется на содержании и под защитой организации до нового трудоустройства, а активы в Украине будет проданы, говорят в ОБСЕ.

Контекст:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, – начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе.

28 апреля ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в УкраинеЭто решение приняли после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ
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