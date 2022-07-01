Россия заблокировала работу офиса ОБСЕ в Украине

Офис закрылся из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине, объяснил министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау.

"Мы приложим все усилия, чтобы ОБСЕ смогла продолжить взаимодействие с Украиной. Сегодня, когда страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и лишениями из-за продолжающейся войны, наша поддержка важна как никогда", – подчеркнул он.

Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, говорится в сообщении.

Коллектив офиса останется на содержании и под защитой организации до нового трудоустройства, а активы в Украине будет проданы, говорят в ОБСЕ.