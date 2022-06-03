Россия воюет, как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, насильственных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью осознать масштабы бойни, совершаемой Российской Федерацией. И спустя 15 долгих недель по-прежнему не видно конца ужасам, которые Россия умышленно обрушила на мирное население Украины", – сказал он.

Карпентер отметил, что у России есть современное высокоточное оружие.

"Так почему же эта война велась так, как будто мы живем в Средневековье? Почему так много мирных жителей подверглись ужасам войны? Эти вопросы стоит задать. Массовые сообщения о сексуальном насилии, угрозах отрезать гениталии и удары по родильным домам – это не элементы современной военной кампании, призванной завоевать "умы и сердца". Однако если бы хотелось создать условия, при которых мирное гражданское население захотело бы покинуть свои дома, те самые места, где многие из них родились, научились кататься на велосипеде, окончили школу, женились и где выросли их дети – ну, если бы хотелось, чтобы эти люди вдруг собрали свои пожитки в вещмешок и немедленно ушли, то для этого подошла бы дикость", – сказал дипломат.

По его словам, "если целью Кремля было избавиться от местного населения и заменить его более лояльными подданными или теми, кто не осмеливается сомневаться в легитимности оккупационных сил, тогда варварство приобретает гораздо больший смысл".

"Ужасающая и вызывающая тошноту кампания разрушений и ужасов России не случайна. Садистские зверства и очень преднамеренный процесс "фильтрации" вполне могут служить определенной цели. Особенно если эта цель заключалась в том, чтобы отрицать саму концепцию украинской государственности на территориях, которые в настоящее время контролируются Россией, чтобы эти части Украины можно было легче включить в состав России", – сказал он.

Карпентер заявил, что РФ потратила три месяца на реализацию этой стратегии в Херсоне.

Он также процитировал президента США Джо Байдена: "Становится все яснее и яснее, что [президент РФ Владимир] Путин просто пытается стереть с лица земли идею быть украинцем. Доказательств становится все больше".

"Крайне важно, чтобы мы продолжали разоблачать и документировать для будущей ответственности зверства России, которые могут быть направлены на уничтожение украинской идентичности и культуры в Херсоне и других частях Украины. Крайне важно, чтобы мы снова задействовали Московский механизм, чтобы установить факты и обстоятельства этих злодеяний и выяснить, действительно ли Россия совершает преступления против человечности. Крайне важно, чтобы мы были свидетелями страданий народа Украины. И не должно быть безнаказанности для тех, кто осуществляет эту кампанию дикости по всей Украине", – заявил дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)